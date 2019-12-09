Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. По данным синоптиков, в отдельных районах страны столбик термометра поднялся на 16 градусов выше нормы.
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Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

RT на русском09:09

Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях по всей России

Известия08:50

Россиян предупредили о погодных аномалиях

Lenta.ru07:49

На Россию надвигаются погодные аномалии

Газета.Ru08:28

Синоптики пообещали погодные аномалии по всей России

REGNUM08:23

Российским регионам предрекли погодные аномалии

Российская газета08:39

Синоптики предсказали погодные аномалии по всей России

РИА Новости07:27
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Президент России Владимир Путин прибыл в Париж для участия в саммите «нормандской четверки» по теме урегулирования ситуации в Донбассе.
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Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
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Спорт

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru 08:45
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Украина подсчитала потери от «российской агрессии»

Потери украинской экономики от «российской агрессии» составляют от 50 до 150 миллиардов долларов.
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Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
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Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Авто

Появилась информация о Lada Granta нового поколения

Первые сообщения о выпуске LADA Granta новой генерации появились около 4 лет назад, а накануне стало известно, что авто будет создано на французской платформе B0.
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Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака

Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
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Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России

Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
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Общество

Учителя российской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной казанской гимназии №19 за счет родителей учеников съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Lenta.ru 08:09
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

В ноябре Минтруд представил законопроект, согласно которому для получения страховой или накопительной пенсии, в том числе по перерасчетам, пенсионерам не нужно будет предоставлять документы, если их персональные данные уже находятся на руках у местных органов ПФР.
РБК 07:57
Происшествия

Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест трем фигурантам дела об убийстве 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
РБК 09:18
Происшествия

Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым

Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Газета.Ru 08:54
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Спорт

Сборная России не сможет выступить на ЧМ-2022

Сборная России по футболу, в случае удачного выступления в отборочном турнире, не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре под своим названием и флагом, заявила WADA.
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Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
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37% россиян считают маршала Советского Союза Георгия Жукова героем Отечества всех эпох среди представителей российских военнослужащих.
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Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
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В Турции ввели налог на проживание в отелях

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Общество

Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
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Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
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Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»

В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
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Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
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Спорт

Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.
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Как сообщается в отчете, совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в прошлом сезоне составила 3,28 миллиарда рублей, из них 1,49 миллиарда рублей пришлись на билеты на матчи РПЛ, 890 миллионов рублей — на абонементы, 429 миллионов рублей — на билеты на ЛЧ, 391 миллион рублей — на билеты на ЛЕ, 70 миллионов рублей — на билеты на Кубок России.
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СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК 04:59
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Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
RT на русском 08:23
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Прокурор просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Малышевскому

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«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

"Зенит" прилетел в Лиссабон, где им во вторник предстоит сыграть с "Бенфикой" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
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