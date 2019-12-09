Общество
Lenta.ruРоссиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. По данным синоптиков, в отдельных районах страны столбик термометра поднялся на 16 градусов выше нормы.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Политика
Путин прилетел в Париж на «нормандский саммит»
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж для участия в саммите «нормандской четверки» по теме урегулирования ситуации в Донбассе.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Политика
Украина подсчитала потери от «российской агрессии»
Потери украинской экономики от «российской агрессии» составляют от 50 до 150 миллиардов долларов.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Авто
Появилась информация о Lada Granta нового поколения
Первые сообщения о выпуске LADA Granta новой генерации появились около 4 лет назад, а накануне стало известно, что авто будет создано на французской платформе B0.
Здоровье
Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака
Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
Экономика
Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России
Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Общество
Учителя российской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников
Педагоги элитной казанской гимназии №19 за счет родителей учеников съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
В ноябре Минтруд представил законопроект, согласно которому для получения страховой или накопительной пенсии, в том числе по перерасчетам, пенсионерам не нужно будет предоставлять документы, если их персональные данные уже находятся на руках у местных органов ПФР.
Происшествия
Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест трем фигурантам дела об убийстве 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
Происшествия
Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым
Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Спорт
Сборная России не сможет выступить на ЧМ-2022
Сборная России по футболу, в случае удачного выступления в отборочном турнире, не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре под своим названием и флагом, заявила WADA.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
Общество
Россияне назвали Жукова, Шойгу и Суворова героями Отечества
37% россиян считают маршала Советского Союза Георгия Жукова героем Отечества всех эпох среди представителей российских военнослужащих.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Общество
Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»
В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
Космос
Определен способ полетов на другие планеты
Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Спорт
Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.
Футбол
Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей
Как сообщается в отчете, совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в прошлом сезоне составила 3,28 миллиарда рублей, из них 1,49 миллиарда рублей пришлись на билеты на матчи РПЛ, 890 миллионов рублей — на абонементы, 429 миллионов рублей — на билеты на ЛЧ, 391 миллион рублей — на билеты на ЛЕ, 70 миллионов рублей — на билеты на Кубок России.
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Экономика
Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Малышевскому
Футбол
«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой»
"Зенит" прилетел в Лиссабон, где им во вторник предстоит сыграть с "Бенфикой" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Наука