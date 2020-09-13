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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь

До конца 2020 года цены на мобильную связь могут вырасти на пять-семь процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Российская газета

ФАС проверила, как выросли тарифы на ЖКУ

Российская газета20:00
ИА Красная Весна

Повышение цены на мобильную связь ожидается до конца 2020 года

ИА Красная Веснавчера в 06:59
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

Известиявчера в 17:01
РИА Новости

Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь

РИА Новостивчера в 05:06
News.ru

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

News.ruвчера в 19:28
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

Lenta.ruвчера в 17:38
ТК Звезда

СМИ рассказали о скором повышении цен на связь

ТК Звездавчера в 06:33

«Единая Россия» в Ачинске получит 17 депутатских портфелей

Стоит также отметить, что в предыдущем составе горсовета были также представители партии "Патриоты России", но в этот раз количество полученных в Ачинске голосов не позволило получить ни одного мандата.
ИА Запад2422:51
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Врио главы Прикамья лидирует на выборах после обработки 10% протоколов

После обработки 10,23% протоколов избирательных комиссий в Пермском крае с 76,48% голосов лидирует врио главы региона Дмитрий Махонин, сообщается 13 сентября на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
ИА Красная Веснавчера в 14:17
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