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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь

До конца 2020 года цены на мобильную связь могут вырасти на пять-семь процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.
Известия17:01
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Повышение цены на мобильную связь ожидается до конца 2020 года

ИА Красная Весна06:59
ТК Звезда

СМИ рассказали о скором повышении цен на связь

ТК Звезда06:33
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

Lenta.ru17:38
Российская газета

Эксперты прогнозируют к концу года рост стоимости услуг связи до 7%

Российская газета02:44
News.ru

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

News.ru19:28
РИА Новости

Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь

РИА Новости05:06
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

Известия17:01

Белорусские хакеры пригрозили Лукашенко обрушением налоговой системы

Объединение хакеров и IT-разработчиков Белоруссии пригрозило президенту страны Александру Лукашенко обрушить налоговую, энергетическую и банковскую системы, если продолжатся задержания протестующих.
Lenta.ru06:07
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Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известия11:14
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Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают годовщину свадьбы

Сегодня, 13 сентября, первую годовщину свадьбы отмечают Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые всего за год совместной жизни сумели стать одной из наиболее ярких и в то же время эпатажных пар русскоязычного шоу-бизнеса.
Bimru.ru06:38
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