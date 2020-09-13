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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь

До конца 2020 года цены на мобильную связь могут вырасти на пять-семь процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь

РИА Новости05:06
Российская газета

Эксперты прогнозируют к концу года рост стоимости услуг связи до 7%

Российская газета02:44
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

Известия17:01
ТК Звезда

В России могут вырасти цены на мобильную связь

ТК Звезда20:02
News.ru

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

News.ru19:28
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

Lenta.ru17:38
ИА Красная Весна

Эксперты спрогнозировали осенью рост цен на мобильную связь в России

ИА Красная Весна20:32

В Новороссийске задержан глава отделения «Справедливой России»

Краснодар, 13 сентября 2020, 12:11 — REGNUM Уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края шестого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы Новороссийска Краснодарского края седьмого Михаила Ерохина возбуждено следственными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК России.
В Новороссийске задержан глава отделения «Справедливой России»
REGNUM05:11
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Врио главы НАО Бездудный избран губернатором региона

Кандидатуру врио главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного на пост губернатора региона на открытом голосовании депутатов законодательного собрания НАО поддержали большинство парламентариев, передаёт ТАСС.
Врио главы НАО Бездудный избран губернатором региона
Национальная служба новостей04:17
147

Модели героев и лучшие связки на линии: о чем говорит Reddit #43

Началось все с поста Immatrikulat, в котором автор пошутил по поводу того, насколько разные по качеству отрисовки герои сосуществуют в одной игре: Both of these are in the same game from r/DotA2 Затем mugenTaichou решил проверить, сколько полигонов имеет Morphling в сравнении со старой и новой моделями Windranger.
Dota2.ruвчера в 03:01

Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
19

Актер Козловский в компании Оксаны Акиньшиной появился в кинотеатре

Поклонники актера Данилы Козловского сообщили, что заметили его вместе с коллегой, актрисой Оксаной Акиньшиной в московском кинотеатре "Октябрь", где состоялся показ фильма Кристофера Нолана "Начало".
iReactor11 сентября в 03:56
19

Помпео осудил казнь иранского борца, обвиненного в убийстве охранника

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу осудил казнь в Иране участвовавшего в протестных акциях в 2018 году 27-летнего борца Навида Афкари, обвиненного также в убийстве охранника в городе Шираз.
ТАССвчера в 16:07
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СМИ узнали о планах Лондона отказаться от норм ЕС по правам человека

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждает возможность отказа от основных европейских законов о правах человека, что может упростить депортацию мигрантов и затруднить подачу исков против британских военных, сообщает The Telegraph.
Коммерсантъ04:36
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