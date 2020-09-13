Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь
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До конца 2020 года цены на мобильную связь могут вырасти на пять-семь процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.В источнике
С чего всё началось
Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%
До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.
Известия17:01
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