Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь

До конца 2020 года цены на мобильную связь могут вырасти на пять-семь процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.
Известия17:01
Подробнее о событии
ТК Звезда

СМИ рассказали о скором повышении цен на связь

ТК Звезда06:33
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

Lenta.ru17:38
Российская газета

Эксперты прогнозируют к концу года рост стоимости услуг связи до 7%

Российская газета02:44
ИА Красная Весна

Эксперты спрогнозировали осенью рост цен на мобильную связь в России

ИА Красная Весна20:32
News.ru

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

News.ru19:28
РИА Новости

Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь

РИА Новости05:06
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

Известия17:01

В Уфе завершился международный фестиваль искусств «Сердце Евразии»

Второй день международного фестиваля «Сердце Евразии» был посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, послушать любимых артистов в амфитеатре за уфимским Конгресс-холлом «Торатау» собралось порядка 25 тысяч человек, сообщает пресс-служба минкульта РБ.
Газета Республика Башкортостан06:18
17

Пашаев опроверг сообщения о гонораре в 11 млн рублей от Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев опроверг появившиеся в средствах массовой информации сведения о том, что он якобы получил от актера Михаила Ефремова гонорар в 11 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Аргументы и Факты02:15
128

На Кубани задержан депутат и глава отделения «Справедливой России»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии "Справедливая Россия" Михаила Ерохина.
Российская газета05:39
38

Увеличился рост выплат россиян по проблемным долгам

Результаты исследования показали, что в период с марта по май вовремя заплатили по долгам 72 процента клиентов банков с проблемными кредитами, при этом в промежуток с июня по август этот показатель вырос до 76 процентов.
Lenta.ruвчера в 04:16
81