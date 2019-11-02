Россиянам начали присылать сообщения о грядущем повышении тарифов на сотовую связь. Так, компания Tele2 недавно предупредила абонентов об изменении стоимости услуг в международном роуминге, а МТС приняла решение закрыть ряд устаревших услуг.

Россиян предупредили о повышении цен на сотовую связь

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