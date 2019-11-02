Общество

ПрофильПрофильРоссиян предупредили о повышении цен на сотовую связь

Россиянам начали присылать сообщения о грядущем повышении тарифов на сотовую связь. Так, компания Tele2 недавно предупредила абонентов об изменении стоимости услуг в международном роуминге, а МТС приняла решение закрыть ряд устаревших услуг.
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Операторы связи повышают абонентскую плату

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«Ростелеком» пересмотрит тарифы, не соответствующие реалиям

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Россиян предупредили о подорожании сотовой связи

URA.Ru00:13

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Rambler News Serviceвчера в 11:48

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

РБКвчера в 09:58

Итоги развития. В Москве провели исследование качества мобильных услуг

Аргументы и Фактывчера в 09:47
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Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
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