Общество
ПрофильРоссиян предупредили о повышении цен на сотовую связь
Россиянам начали присылать сообщения о грядущем повышении тарифов на сотовую связь. Так, компания Tele2 недавно предупредила абонентов об изменении стоимости услуг в международном роуминге, а МТС приняла решение закрыть ряд устаревших услуг.
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Итоги развития. В Москве провели исследование качества мобильных услуг
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Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
Общество
МЧС предупредило о тумане в Москве
«В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении.
Общество
Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
Происшествия
Родственники и адвокаты осужденного экс-главы Сахалина потеряли его
Родные и адвокаты экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взятки на 13 лет колонии, уже месяц не могут найти, сообщил РИА Новости его защитник Евгений Балабас.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Происшествия
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Наука
Одиссея судна «Академик М. А. Лаврентьев»: как исследуют Тихий океан
Именно поэтому экспедиция НИС "Академик М. А. Лаврентьев" в мае 2016 занималась не только геологическими исследованиями, но и изучением живых организмов, обитающих в районе вулкана Пийпа.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Происшествия
Правоохранители задержали троих участников перестрелки под Ростовом
Сотрудники пограничного ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержали троих участников перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита вызвала фурор в Сети
Певица заверила, что снимок не был отредактирован в фотошопе. В Сети Лолита поделилась новым снимков.
Армия и оружие
ВВС США захотели разместить запрещенные ДРСМД ракеты в Азии
Командующий ВВС США в Тихом и Индийском океанах генерал Чарльз Браун поддержал идею размещения ракет средней или меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Политика
Венгрия указала на ошибку в заявлениях США по «Турецкому потоку»
Сийярто указал на ошибку представителей США, отметив, что говорить о «Турецком потоке» как о проекте, в котором Россия играет доминирующую роль, — неправильно.
Происшествия
После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку
Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Хоккей
СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме «Северсталь»
Санкт-петербургский СКА в овертайме одержал волевую победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккей
Светлов о 0:4 с «Куньлунем»: «Завтра „Адмирал“ хочет мощно сыграть первый период»
Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов высказался после поражения от «Куньлуня» (0:4) в матче чемпионата КХЛ.
Политика
Лавров заявил о «новом старте» в отношениях с Евросоюзом
После смены руководства ЕС перед Россией и Евросоюзом открывается возможность перезапуска двусторонних отношений.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова показала фото своей особенной дочери
42-летняя телеведущая Светлана Зейналова показала фотографию своей дочери Александры, у которой в 1,5 года обнаружили аутизм.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
Армия и оружие
Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Космос
Метеор 2017 года был «пасущимся огненным шаром»
Команда исследователей из Университета Кертина в Австралии сообщает, что метеор, который пролетел по небу Австралии в 2017 году, был редким «пасущимся огненным шаром».