Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссиян предупредили о появлении «зимних» клещей

Слишком теплая зима в центре европейской территории России пробудила раньше времени клещей, сообщила в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. По ее словам, активность клещей зависит от погоды.
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с чего всё началось

«Без паники». В России проснулись «зимние» клещи

Необычно теплая и бесснежная зима в Центральной России пробудила раньше времени не только разных безобидных насекомых, но и клещей. Массового появления членистоногих вроде не видно, но единичные экземпляры в траве попадаются.
Радио Sputnikвчера в 18:00

Подробнее о событии

Россиян предупредили об опасности «зимних» клещей

Lenta.ruвчера в 23:20

В Роспотребнадзоре предупредили россиян о «зимних» клещах

РИА Новостивчера в 19:05

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

РБКвчера в 22:01

Клещи проснулись в России из-за аномально теплой зимы

Телеканал 360°вчера в 21:59

Роспотребнадзор предупредил россиян о зимних клещах

Известиявчера в 20:24

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

RT на русскомвчера в 22:57

«Без паники». В России проснулись «зимние» клещи

Радио Sputnikвчера в 18:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Кино

Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо

РЕН ТВ вчера в 07:24
Общество

В России долги за ЖКХ могут передать коллекторским агентствам

Право на полноценную работу с задолженностями за услуги ЖКХ могут получить коллекторские агентства.
REGNUM 01:39
Общество

Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Газета.Ru 01:33
Кино

На Берлинале покажут фильм, над которым Олег Сенцов работал в российской тюрьме

Кинокартина «Номера», над которой украинский режиссер Олег Сенцов работал, находясь в заключении в России, будет представлена на 70-ом фестивале Берлинале в Берлине.
Новое время - The New Times 01:10
Политика

Матвиенко предложила расширить список лиц с запретом на иностранное гражданство

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства, и объяснила, почему в них нужно включить дипломатов.
Известия 03:00
Технологии

Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки

ТАСС вчера в 17:32
Политика

Мишустин провел назначения в аппарате правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о новой структуре аппарата правительства.
Коммерсантъ 02:44
Культура

Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Валентину Талызину с 85-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Rambler News Service 01:55
Политика

Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Российская газета вчера в 19:58
Политика

Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора

Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета (СК) Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры.
Газета.Ru 20 января в 07:42
Футбол

Джано расторг контракт со «Спартаком»

Чемпионат вчера в 02:57
Общество

Новый министр спорта был судим за передачу федеральной земли частникам

Назначенный вчера на пост министра спорта России Олег Матыцин восемь лет назад был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок, сообщает Znak.com.
МР7.ру 03:00
Авто

Россияне чаще всего берут автокредиты на покупку отечественных авто

В 2019 году россияне чаще всего брали кредит на покупку автомобилей отечественных и немецких марок.
Автоновости дня 00:57
Здоровье

В Китае предупредили о возможных мутациях нового типа коронавируса

Заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил, что риск распространения нового типа коронавируса растёт из-за возможных мутаций.
RT на русском 00:02
Общество

На Иркутский авиазавод доставили первые двигатели ПД-14 для МС-21

Первые двигатели ПД-14 поставлены на Иркутский авиазавод для установки на самолет МС-21, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
РИА Новости 01:14
Политика

Абэ отметил беспрецедентный уровень отношений между Японией и Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что двусторонние отношения с Россией достигли беспрецедентного уровня в связи с реализацией проектов по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.
RT на русском 01:26
Происшествия

Пьяный петербуржец заставил пасынка надругаться над спящей матерью

Выяснилось, что он, угрожая расправой пасынку, заставил подростка совершить насильственные действия сексуального характера в отношении своей матери, пока та спала.
Neva.Today 01:48
Происшествия

Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.
RT на русском вчера в 06:07
Политика

После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

RuNews24.ru вчера в 17:07
Политика

Марат Хуснуллин назначен вице-премьером правительства России

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назначен на пост заместителя председателя правительства РФ.
Вечерняя Москва вчера в 12:26
Политика

Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»

Как сообщал источник, близкий к региональным властям, ранее Акимов получил предложение возглавить Калужскую область, но не принял его.
РБК 02:26
Политика

Стали известны доходы членов нового правительства России

Стали известны доходы членов нового состава правительства России. Данные опубликовала газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 18:09
Политика

Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России

Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ.
Газета.Ru 01:27
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa 20 января в 08:51
Политика

Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме

Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
ТАСС 01:52
Музыка

Русские священники выбыли из французского шоу «Голос», покорив судей

РИА Новости вчера в 17:42
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Известия вчера в 17:40
Шоу-бизнес

Карапетян закатил для супруги праздник на 22 млн рублей с Киркоровым и Ротару

Владелец компании «Ташир» миллиардер Самвел Карапетян на день рождения любимой жены пригласил огромное количество знаменитостей, которые развлекали гостей.
Телепрограмма 01:35
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
РИА Новости вчера в 06:51
Как работают Яндекс.Новости?
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