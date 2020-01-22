Общество
Российская газетаРоссиян предупредили о появлении «зимних» клещей
Слишком теплая зима в центре европейской территории России пробудила раньше времени клещей, сообщила в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. По ее словам, активность клещей зависит от погоды.
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с чего всё началось
Необычно теплая и бесснежная зима в Центральной России пробудила раньше времени не только разных безобидных насекомых, но и клещей. Массового появления членистоногих вроде не видно, но единичные экземпляры в траве попадаются.Радио Sputnikвчера в 18:00
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