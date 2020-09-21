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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

"После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты", - говорит эксперт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

Россияне очень активно пользуются возможностью погашать ипотеку средствами материнского капитала, однако следует учитывать, что при таком способе закрывать жилищную ссуду возникают и некоторые проблемы, рассказал РИА Новости исполнительный директор кредитного центра "Финансовый сервис", эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.
РИА Новости20:36
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Комсомольская правда

Эксперт рассказал, какие могут возникнуть проблемы при погашении ипотеки маткапиталом

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Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

РИА Новости20:36
Газета.Ru

Эксперт рассказал о возможных проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

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Эксперт предупредил о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

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РЕН ТВ

Эксперт рассказал о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

РЕН ТВ21:13
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Названы минусы погашения ипотеки маткапиталом

URA.Ru20:56
ТК Звезда

Эксперт рассказал, какие проблемы могут возникнуть у россиян при погашении ипотеки маткапиталом

ТК Звезда21:55

Украинские военные обстреляли поселок в Луганской Республике

В сообщении говорится, что наблюдатели зафиксировали 21 сентября в 06:15 мск обстрел поселка Калиновка со стороны позиций украинских войск в районе поселка Луганское, стреляли из РПГ-7 — 1 гранату.
ИА Красная Весна01:41

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REGNUM01:56
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РИА Новости01:38

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Если Москва не примет предлагаемые Вашингтоном условия до президентских выборов, то американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Известия21:43
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«Освоители» Венеры и российского бюджета

Поговаривают, что у Мильнера есть связи и на верху РФ В этом смысле Юрий Мильнер был бы органичным партнером Дмитрия Рогозина по "освоению" Венеры - а вместе с ней и миллиардных бюджетов российского "Роскосмоса".
The Moscow Post19 сентября в 02:18