Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

"После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты", - говорит эксперт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

Россияне очень активно пользуются возможностью погашать ипотеку средствами материнского капитала, однако следует учитывать, что при таком способе закрывать жилищную ссуду возникают и некоторые проблемы, рассказал РИА Новости исполнительный директор кредитного центра "Финансовый сервис", эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.
РИА Новости20:36
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперт рассказал о возможных проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

Газета.Ru21:39
Известия

Эксперт предупредил о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

Известия21:32
ПРАЙМ

Эксперт рассказал о возможных проблемах при погашении ипотеки маткапиталом в РФ

ПРАЙМ20:35
URA.Ru

Названы минусы погашения ипотеки маткапиталом

URA.Ru20:56
ФедералПресс

Выяснилось, какие проблемы могут возникнуть при погашении ипотеки маткапиталом

ФедералПресс20:52
РИА Новости

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

РИА Новости20:36
РЕН ТВ

Эксперт рассказал о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

РЕН ТВ21:13

Украинский экс-министр рассказал об уничтожающих нацию «тварях»

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что сокращение финансирования медицины в стране грозит катастрофой для граждан и что ответственность за это лежит на «тварях» в лице киевской власти.
Известия20:23
13

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
441

Стало известно, как вдова Алексея Баталова потеряла наследство мужа

Недавно в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, муж Натальи Дрожжиной объяснил, каким образом жена покойного Баталова Гитана потеряла часть наследованной ей квартиры.
Народные новостивчера в 12:33

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
3