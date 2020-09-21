Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом
"После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты", - говорит эксперт.В источнике
С чего всё началось
Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом
Россияне очень активно пользуются возможностью погашать ипотеку средствами материнского капитала, однако следует учитывать, что при таком способе закрывать жилищную ссуду возникают и некоторые проблемы, рассказал РИА Новости исполнительный директор кредитного центра "Финансовый сервис", эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.
РИА Новости20:36
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