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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

"После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты", - говорит эксперт.В источнике
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РИА Новости

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

Россияне очень активно пользуются возможностью погашать ипотеку средствами материнского капитала, однако следует учитывать, что при таком способе закрывать жилищную ссуду возникают и некоторые проблемы, рассказал РИА Новости исполнительный директор кредитного центра "Финансовый сервис", эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.
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Финансист сообщил о возможных проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

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