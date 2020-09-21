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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

"После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты", - говорит эксперт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

Россияне очень активно пользуются возможностью погашать ипотеку средствами материнского капитала, однако следует учитывать, что при таком способе закрывать жилищную ссуду возникают и некоторые проблемы, рассказал РИА Новости исполнительный директор кредитного центра "Финансовый сервис", эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.
РИА Новости20:36
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News.ru

Финансист сообщил о возможных проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

News.ru22:07
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Эксперт предупредил о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

Известия21:32
Газета.Ru

Эксперт рассказал о возможных проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

Газета.Ru21:39
ТК Звезда

Эксперт рассказал, какие проблемы могут возникнуть у россиян при погашении ипотеки маткапиталом

ТК Звезда21:55
РЕН ТВ

Эксперт рассказал о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

РЕН ТВ21:13
URA.Ru

Названы минусы погашения ипотеки маткапиталом

URA.Ru20:56
РИА Новости

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

РИА Новости20:36

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
Газета.Ruвчера в 16:29
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Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина

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Народные новостивчера в 12:33

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РИА Новости00:26
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