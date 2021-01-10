МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Цены на авиабилеты с апреля начнут стремительно расти, считает эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Сейчас, по его мнению, ценам падать уже некуда.

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С чего всё началось Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты Цены на авиабилеты с апреля начнут стремительно расти, считает эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Сейчас, по его мнению, ценам падать уже некуда. РИА Новости 00:32