Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Цены на авиабилеты с апреля начнут стремительно расти, считает эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Сейчас, по его мнению, ценам падать уже некуда.В источнике
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Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты
Цены на авиабилеты с апреля начнут стремительно расти, считает эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Сейчас, по его мнению, ценам падать уже некуда.
РИА Новости00:32
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