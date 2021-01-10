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РИА Новости
РИА Новости 

Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Цены на авиабилеты с апреля начнут стремительно расти, считает эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Сейчас, по его мнению, ценам падать уже некуда.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты с апреля начнут стремительно расти, считает эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Сейчас, по его мнению, ценам падать уже некуда.
РИА Новости00:32
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ПРАЙМ

Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты с апреля

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Телеканал 360°

Резкий рост цен на авиабилеты спрогнозировали в России

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News.ru

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Эксперт допустил резкий рост цен на авиабилеты

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Ценам на авиабилеты предрекли стремительный рост

Lenta.ru00:54
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Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

РИА Новости00:32