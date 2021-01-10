МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев считает, что в феврале-марте 2021 года цены на авиабилеты будут низкими, однако с апреля они стремительно вырастут. "Полагаю, что в целом ценам падать уже некуда...

С чего всё началось Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты Эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев считает, что в феврале-марте 2021 года цены на авиабилеты будут низкими, однако с апреля они стремительно вырастут. РИА Новости 00:32