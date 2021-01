Почти 59% бессимптомных носителей SARS-CoV-2 коронавируса передают его другим людям

Около 59 процентов новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией происходят в результате контакта с бессимптомными COVID-носителями, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на сведения Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention).