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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев считает, что в феврале-марте 2021 года цены на авиабилеты будут низкими, однако с апреля они стремительно вырастут. "Полагаю, что в целом ценам падать уже некуда...В источнике
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РИА Новости

Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

Эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев считает, что в феврале-марте 2021 года цены на авиабилеты будут низкими, однако с апреля они стремительно вырастут.
РИА Новости00:32
Подробнее о событии
РБК

Эксперт допустил резкий рост цен на авиабилеты

РБК02:26
News.ru

Эксперт спрогнозировал стремительный рост цен на авиабилеты

News.ru01:50
Lenta.ru

Ценам на авиабилеты предрекли стремительный рост

Lenta.ru00:54
Московский Комсомолец

Эксперт анонсировал резкий скачок цен на авиабилеты

Московский Комсомолец00:58
Телеканал 360°

Резкий рост цен на авиабилеты спрогнозировали в России

Телеканал 360°00:56
URA.Ru

Главред «АвиаПорта»: в России резко подорожают авиабилеты

URA.Ru01:31
РИА Новости

Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

РИА Новости00:32

Почти 59% бессимптомных носителей SARS-CoV-2 коронавируса передают его другим людям

Около 59 процентов новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией происходят в результате контакта с бессимптомными COVID-носителями, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на сведения Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention).
Почти 59% бессимптомных носителей SARS-CoV-2 коронавируса передают его другим людям
Kursk.com8 января в 13:53

«Динамо» интересуется защитником «Бордо» Пабло

Источник сообщает, что московское «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Бордо» Кастро Пабло.29-летний бразилец входит в список игроков, которых московский клуб рассматривает на позицию центрального защитника.В нынешнем сезоне Лиги 1 Пабло в 13 матчах забил один мяч.
Soccer.ru02:18