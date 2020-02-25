Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Рост цен, например, на бытовую электронику может достигнуть 13%. В следующем году в России подорожают непродовольственные товары. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу комитета по торговле "Деловой России" Алексея Федорова.
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с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
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