Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о резком росте цен на бытовую технику
Рост цен, например, на бытовую электронику может достигнуть 13%. В следующем году в России подорожают непродовольственные товары. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу комитета по торговле "Деловой России" Алексея Федорова.
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Происшествия
Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах
На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Общество
Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии
Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Происшествия
В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Экономика
Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Происшествия
Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве
Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри резко ответили Елизавете II
Принц Гарри и Меган Маркл с уважением отнеслись к требованию Елизаветы II. Впрочем, в Великобритании посчитали их заявление резким.
Здоровье
ФАС начала расследование рекламы «Арбидола»
Служба ищет доказательства, что препарат «активен против коронавируса» Изучив рекламу противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что он «активен даже против коронавируса», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства.
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце разводятся
Звезда телесериала «Мажор» Павел Прилучный объявил о разводе со своей супругой — моделью и актрисой Агатой Муцениеце.
Политика
В Крыму отпустили задержанных украинских рыбаков
Четырех украинских рыбаков, задержанных 15 февраля в Азовском море пограничниками ФСБ России по Республике Крым, отпустили из-под ареста.
Экономика
Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок
Ассоциация европейского бизнеса, объединяющая иностранных инвесторов, предложила свой вариант смягчения уголовной ответственности для предпринимателей.
Общество
Минпромторг РФ приостанавливает работу торгпредств в Прибалтике и США
Работу торговых представительств России в США и прибалтийских странах решено приостановить.
Политика
Солист «Океана Эльзы» покинул Верховную раду
В мае 2019 года сообщалось, что украинский рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что его партия «Голос» будет участвовать в выборах в Верховную раду.
Армия и оружие
Пентагон заявил об увеличении активности российского подводного флота
Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия в 2019 году в полтора раза увеличила активность своего подводного флота, при этом корректность действий российских подводников увеличилась.
Происшествия
В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак
За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Хоккей
Ак Барс — Салават Юлаев 0:1 (1-й период)
Сегодня «Ак Барс», в рамках регулярного сезона КХЛ, сыграет в Казани против «Салавата Юлаева».
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Швейцарии
Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден во вторник в Швейцарии на юге страны.
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом
Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Общество
Представители Украины на Евровидении будут избегать российских СМИ
Участники группы Go_A, которая представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, постараются не общаться с российскими журналистами, заявила солистка коллектива Екатерина Павленко.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала похожую на подростка маму
Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Транспорт
Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту
21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании перемирию в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Сирию и Иран в блокировании перемирия в САР.
Футбол
УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Футбол
Дембеле не собирается уходить из «Барселоны»
Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не планирует покидать клуб, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на слова близкого друга игрока в интервью France Football.