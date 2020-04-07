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Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Общественное телевидение России
  • Рифей-Пермь1:43
  • Телеканал Санкт-Петербург1:30
  • Пятый канал4:00
  • РЕН ТВ3:51
  • Городовой1:55
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Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.В источнике
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С чего всё начиналось
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Понять и принять: поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары и уже уведомили об этом торговые сети. Речь идет в том числе о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории рост составит от 5 до 20%.
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В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

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