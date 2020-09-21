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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предупредили о резком росте цен на такси

В России официальное трудоустройство водителей такси в штат таксопарков или агрегаторов может привести к резкому росту цен на поездки на 22-23 процента. Об этом говорится в исследовании Института Гайдара, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара.
Коммерсантъ18:24
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Россиян предупредили о резком росте цен на такси

Национальная служба новостей06:26
За рулем

Такси подорожает на четверть — из-за нового закона

За рулем05:51
Коммерсантъ

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

Коммерсантъ18:24
АБН

Трудоустройство таксистов может поднять цены на поездки на 20%

АБН05:06
Фонтанка.Ру

Эксперты подсчитали, на сколько подорожает такси, если водителей будут брать в штат

Фонтанка.Ру04:04
Мойка78

Трудоустройство таксистов может повысить цены на поездки более чем на 20%

Мойка7803:57
Lenta.ru

Россиян предупредили о резком росте цен на такси

Lenta.ru05:47

«Сибагро» берет добавку свинины

По данным Национального союза свиноводов (НСС), в 2019 году «Сибагро» занимала 5,5% российского рынка свинины, выпустив свыше 240 тыс. тонн мяса в живом весе, что соответствует пятому месту в РФ.
«Сибагро» берет добавку свинины
Коммерсантъ18:24
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Депутат из Новосибирска попросила у избирателей 100 тысяч на подарок

Примечательно, что на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Наталия Пинус разместила соответствующую публикацию, в которой подробно рассказывает как о самой "просьбе к подписчикам", так и о другой теме, которая сейчас "раздувается" в Интернете.
Депутат из Новосибирска попросила у избирателей 100 тысяч на подарок
Discover2409:36
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Купе Ferrari превратили в оригинальную лимитированную модель

Специалисты итальянского кузовного ателье Touring Superleggera показали свою новую разработку — суперкар под названием Aero 3. Необычный дизайн новинки дает отсылку к так называемым «стримлайнерам» — автомобилям из 1930-х годов с кузовами особой обтекаемой формы.
Тарантас Ньюс08:24
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Германия купит за 1 млрд евро возможность достроить «Северный поток-2»

Ситуация вокруг российского газопровода в очередной раз обострилась после того, как канцлер Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального отравили ядом типа "Новичок", считает oilcapital.ru.
Новая Хакасия.Online18 сентября в 08:14
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Белоруссия может пополнить список жертв многовекторности

Во всяком случае, глава МИД Белоруссии Владимир Макей, которого называют «отцом» и главным проводником многовекторности, сейчас о ней даже не заикается, а верно служит президенту и его новым пророссийским хотелкам, искренне борясь с «происками Запада».
Новостной фронтвчера в 13:33
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Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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