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Цены на поездки на такси могут подорожать на 22-23 процента, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование Института Гайдара. В документе говорится, что на цены может повлиять официальное трудоустройство водителей такси в штат таксопарков.