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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предупредили о резком росте цен на такси

В России официальное трудоустройство водителей такси в штат таксопарков или агрегаторов может привести к резкому росту цен на поездки на 22-23 процента. Об этом говорится в исследовании Института Гайдара, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».В источнике
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Национальная служба новостей

Россиян предупредили о резком росте цен на такси

Национальная служба новостей06:26
За рулем

Такси подорожает на четверть — из-за нового закона

За рулем05:51
АБН

Трудоустройство таксистов может поднять цены на поездки на 20%

АБН05:06
Lenta.ru

Россиян предупредили о резком росте цен на такси

Lenta.ru05:47
Фонтанка.Ру

Эксперты подсчитали, на сколько подорожает такси, если водителей будут брать в штат

Фонтанка.Ру04:04
Мойка78

Трудоустройство таксистов может повысить цены на поездки более чем на 20%

Мойка7803:57
Коммерсантъ

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

Коммерсантъ18:24

Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
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Комики из Читы выступят в шоу с Галустяном и Светлаковым на СТС

Квнщики из Читы Дмитрий Блохин и Егор Дубцов примут участие в юмористическом шоу «Русские не смеются» на СТС с известными российскими комиками Сергеем Светлаковым и Михаилом Галустяном.
Московский Комсомолец Чита04:04

МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Российская газета05:52
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Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Андрей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет.
Газета.Ru05:40
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В Петербурге задержали курсанта, заподозренного в убийстве матери

Санкт-Петербург, 21 сентября 2020, 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 19-летнего курсанта государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, которого подозревают в убийстве матери.
REGNUM05:05
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