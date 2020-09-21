Россиян предупредили о резком росте цен на такси
Смотрите также
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду
Онищенко предупредил о главной опасности четырехдневной рабочей недели
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака
«Урал» отреагировал на спорный гол Дзюбы в матче РПЛ
Стеша Маликова показала трогательное фото маленького братика с отцом
Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках
Кремль назвал ожидаемое время показа выступления Путина в ООН
ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса
Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей
Названы итоги проверки номера Навального в отеле Томска
Пять человек погибли под Иркутском, уходя от полицейской погони
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
Гулявшая голой по Раменскому женщина оказалась телеведущей
Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
Кудрин предложил ускорить приватизацию вместо повышения налогов
Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака
Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет массовой приватизации
В России официальное трудоустройство водителей такси в штат таксопарков или агрегаторов может привести к резкому росту цен на поездки на 22-23 процента. Об этом говорится в исследовании Института Гайдара, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».В источнике
Подробнее о событии