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В России официальное трудоустройство водителей такси в штат таксопарков или агрегаторов может привести к резкому росту цен на поездки на 22-23 процента. Об этом говорится в исследовании Института Гайдара, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».