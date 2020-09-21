Россиян предупредили о резком росте цен на такси
В России официальное трудоустройство водителей такси в штат таксопарков или агрегаторов может привести к резкому росту цен на поездки на 22-23 процента. Об этом говорится в исследовании Института Гайдара, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».В источнике
С чего всё началось
В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси
В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара.
Коммерсантъ18:24
Подробнее о событии