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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предупредили о резком росте цен на такси

В России официальное трудоустройство водителей такси в штат таксопарков или агрегаторов может привести к резкому росту цен на поездки на 22-23 процента. Об этом говорится в исследовании Института Гайдара, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара.
Коммерсантъ18:24
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ФАН

В России может вырасти цена на такси

ФАН07:59
Мойка78

Трудоустройство таксистов может повысить цены на поездки более чем на 20%

Мойка7803:57
Lenta.ru

Россиян предупредили о резком росте цен на такси

Lenta.ru05:47
АБН

Трудоустройство таксистов может поднять цены на поездки на 20%

АБН05:06
Фонтанка.Ру

Эксперты подсчитали, на сколько подорожает такси, если водителей будут брать в штат

Фонтанка.Ру04:04
Национальная служба новостей

Россиян предупредили о резком росте цен на такси

Национальная служба новостей06:26
Коммерсантъ

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

Коммерсантъ18:24

В США назвали необходимое количество бомбардировщиков для войны с РФ

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Газета.Ru05:26
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Ученые впервые обнаружили полярное сияние вокруг кометы

Ученые Юго-западного исследовательского института (SwRI) в США, которые анализируют данные ультрафиолетового спектрографа ALICE, работавшего в составе миссии "Розетта", обнаружили необычные авроральные эмиссии типа полярных сияний, находящиеся за пределами видимого спектра.
РИА Новости11:00

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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