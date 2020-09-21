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32CARS.ru
32CARS.ru

Россиян предупредили о резком росте цен на такси

Жителей России предупредили о резком увеличении ценника на такси. Так, в нашей стране официальное трудоустройство водителей такси в штат таксопарков или же агрегаторов может сказаться на резком увеличении цен на поездки, примерно на 22%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара.
Коммерсантъ18:24
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Экономисты предрекли повышение стоимости такси на 25 процентов

Московский Комсомолец14:24
Известия

В России могут вырасти цены на услуги такси

Известия11:22
Коммерсантъ

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

Коммерсантъ18:24
Lenta.ru

Россиян предупредили о резком росте цен на такси

Lenta.ru05:47
АБН

Трудоустройство таксистов может поднять цены на поездки на 20%

АБН05:06
Фонтанка.Ру

Эксперты подсчитали, на сколько подорожает такси, если водителей будут брать в штат

Фонтанка.Ру04:04
Национальная служба новостей

Россиян предупредили о резком росте цен на такси

Национальная служба новостей06:26

Под Пензой в ходе погони задержали бензовоз с водителем-наркоманом

Полицейские на трассе в Пензенской области в ходе погони задержали бензовоз, водитель которого признался в употреблении наркотиков перед поездкой, в отношении него составили девять административных протоколов, сообщил областной главк МВД.
РИА Новости14:59

Украина может взять Донбасс завтра, — американский офицер

Американский военный в интервью скандально известному киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что украинская армия способна на сегодняшний день «взять Донбасс», так как по сравнению с 2014 годом она стала профессиональной и хорошо вооружённой.
Rusvesna.su11:15
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Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предложенный США документ предусматривает в том числе положение об участии Китая в разработке нового соглашения вместо Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Газета.Ru14:50
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На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известия05:32
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Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии

Главы МИД стран Евросоюза подтвердили, что не признают президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером страны, и выступили за проведение новых президентских выборов в республике.
Наша версия11:59
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
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Мировые рынки накрыла вторая волна

Столь дружно и стремительно европейские индексы не снижались более трех месяцев: 11 июня ФРС ухудшила оценку роста ВВП США, что в сочетании с усилившимися рисками второй волны коронавируса спровоцировало падение мировых и европейских индексов на 4–7%, а также ранее, в марте, когда на фоне всеобщего карантина и ожидания мировой рецессии падение индексов достигало 4–11% в день.
Коммерсантъ14:59