Экономика

ИзвестияИзвестияРоссиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды

Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды. Они могут начаться после внедрения маркировки этой продукции, сказано в письме «Опоры России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (документ есть у «Известий»).
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Виктор Евтухов
До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания.
— Виктор Евтухов, российский политикРБК вчера в 19:35
с чего всё началось

Стоп, кран: россиян предупредили о перебоях с поставками импортной воды

Максим Новиков уверен, что введение маркировки приведет к росту цен на продукцию (себестоимость увеличится на 5-6 рублей на 1 литр), а также спровоцирует перебои с поставками импортной воды на рынке.
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