Максим Новиков уверен, что введение маркировки приведет к росту цен на продукцию (себестоимость увеличится на 5-6 рублей на 1 литр), а также спровоцирует перебои с поставками импортной воды на рынке.

с чего всё началось

До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания.

Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды. Они могут начаться после внедрения маркировки этой продукции, сказано в письме «Опоры России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (документ есть у «Известий»).

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы СМИ приводят самые разные варианты развития событий, начиная от позитивных перемен и хорошей динамики и заканчивая паллиативной помощью на дому.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».

Футбол Статуя Златана Ибрагимовича открыта в Мальме Бронзовая статуя шведского футболиста Златана Ибрагимовича открыта в его родном городе Мальме, сообщает aftonbladet.se.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.

Здоровье Москвичек пригласили пройти маммографию бесплатно Пройти обследование могут жительницы столицы старше 18 лет. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.

Общество России предрекли катастрофические последствия глобального потепления В России температура приземного воздуха растет со скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет.

Происшествия В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области 9 октября сообщило о задержании подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.

Происшествия Экс-сенатор Арашуков назвал заказчиков своего уголовного дела Из стенограммы суда, которая оказалась в распоряжении издания, стало известно, что, по словам Арашукова, Казимир Боташев связал проверки в сфере госзакупок с попытками экс-сенатора помешать ему стать во главе республики.

Путешествия Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.

Происшествия Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.

Экономика РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» объявили о создании СП Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.

Армия и оружие Применение комплекса «Палантин-К» впервые показали на видео Впервые обнародовано видео, позволяющее увидеть работу расчета комплекса РЭБ "Палантин-К" В Ленинградской области на полигоне "Лужский" прошли учения войск радиоэлектронной борьбы Гвардейской общевойсковой армии ЗВО.