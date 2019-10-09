Экономика
ИзвестияРоссиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды. Они могут начаться после внедрения маркировки этой продукции, сказано в письме «Опоры России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (документ есть у «Известий»).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды. Они могут начаться после внедрения маркировки этой продукции, сказано в письме «Опоры России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (документ есть у «Известий»).Известия17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 20:24, Ашберн
Политика
Глава Европарламента «не добился прогресса» в переговорах по Brexit
Председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что стороны «не добились прогресса», комментируя переговоры по Brexit с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 8 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 15:48
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Футбол
Мурад Мусаев: «У всех негативное мнение о Берге из-за комментариев одного эксперта»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб решил летом пригласить нападающего Маркуса Берга.
Спорт-Экспресс 15:25
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Интерфакс 11:49
Космос
Спутниковая система «Канопус-В» принята в эксплуатацию в «Роскосмосе»
Политика Сегодня 10:08
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Происшествия
Бастрыкин возбудил дело против краснодарского судьи
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против краснодарского судьи, который требовал 64 млн рублей у предпринимателя.
REGNUM 16:29
Кино
Федор Бондарчук начал снимать сериал по сценарию Паулины Андреевой
Режиссёр Фёдор Бондарчук начал снимать сериал «Псих» по сценарию, который написала его супруга Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 16:08
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Армия и оружие
Изменивший войну: как легендарный ДШК оставил след в истории
Незадолго до начала Второй мировой войны в СССР был создан 12,7-мм пулемет.
Российская газета 06:33
Политика
Штайнмайер рассказал о появлении «формулы Штайнмайера»
Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью телеканалу «Украина» рассказал о «красных линиях», которые ограничивают парламентариев при разработке нового закона об особом статусе Донбасса.
Rambler News Service вчера в 12:17
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM 17:10
Здоровье
Москвички смогут бесплатно пройти маммографию
Жительницы Москвы смогут бесплатно пройти УЗИ молочных желез, сделать рентген и проконсультироваться у специалистов.
Известия 04:56
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия 12:44
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия вчера в 23:23
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году
В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
ИнфоСМИ 12:52
Политика
Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов
Комитет верхней палаты Конгресса, занимающийся расследованием вмешательства России в американские президентские выборы 2016-го года, сообщил об увеличении активности со стороны Агентства интернет-исследований после этого голосования.
РБК 16:08
Авто
В России сильно подорожает ОСАГО
В середине октября государственная Дума собирается рассмотреть новый законопроект об ОСАГО.
За рулем Кубань вчера в 05:11
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Происшествия
На Сахалине семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве
Вечером 4 октября в дежурную часть полиции Корсакова поступило сообщение о том, что в Озерском в одном из жилых домов по улице Центральной произошла драка с убийством.
АСТВ 19:46
Политика
Президент Владимир Путин поднялся выше облаков
Накануне своего дня рождения Президент РФ вместе с министром обороны Сергеем Шойгу отправился в тайгу.
Дума ТВ вчера в 03:57
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Шоу-бизнес
Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники.
Петербургский дневник 07:10
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала редкое фото с мужем и дочкой
Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз летом прошлого года.
Bimru.ru 08:19
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru вчера в 07:11
Футбол
Лангле: каждый день страдаю от Месси
Чемпионат 16:23