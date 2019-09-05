Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о риске роста цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
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Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Письмо с анализом рисков (есть в распоряжении РБК), главный из которых — увеличение стоимости продукции для потребителей из-за инициативы Минпромторга по введению оборотных штрафов, было направлено в конце августа главе этого министерства Денису Мантурову, министру экономического развития Максиму Орешкину и вице-премьеру Константину Чуйченко.
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