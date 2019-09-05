Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о риске роста цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Письмо с анализом рисков (есть в распоряжении РБК), главный из которых — увеличение стоимости продукции для потребителей из-за инициативы Минпромторга по введению оборотных штрафов, было направлено в конце августа главе этого министерства Денису Мантурову, министру экономического развития Максиму Орешкину и вице-премьеру Константину Чуйченко.РБК02:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 10:55, Вашингтон
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.
Газета.Ru 09:20
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских офицеров
В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.
Lenta.ru 09:36
Наука
В Китае найдены следы червеобразного существа возрастом 500 млн лет
Находку исследователи сделали в ущельях Янцзы в южном Китае. Возраст животного колеблется от 551 до 539 миллионов лет назад.
Волга-Медиа 09:10
Происшествия
Во Львове вандалы осквернили советский мемориал
РИА Новости 09:11
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Политика
Зеленский отказался подписать закон о химической кастрации педофилов
Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, в который будут внесены данные о лицах, совершивших сексуальные преступления против несовершеннолетних.
Взгляд.ру вчера в 07:12
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Шоу-бизнес
Возлюбленная олигарха Владислава Доронина показала округлившийся живот
Модель, находящаяся в ожидании второго ребенка, накануне показала поклонникам свежий снимок, на котором демонстрирует округлившиеся формы.
StarHit.ru 04:30
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:39
Единоборства
Путин, Баттулга, Моди и Абэ приехали на турнир по дзюдо
В своем приветствии участникам, организаторам и гостям турнира по дзюдо Путин отметил, что он стал подлинным украшением спортивной программы ВЭФ.
МИР 24 08:27
Армия и оружие
Эрдоган хотел бы иметь ядерное оружие
На экономическом форуме в городе Сивас в Центральной Анатолии 4 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган сделал серьёзное заявление по ядерному оружию.
ИА REX 04:00
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
Лавров отказался признавать Китай «старшим братом» России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал расхожее утверждение о том, что Китай выступает в роли "старшего брата" России.
ТВ Центр 01:13
Общество
Столичные профсоюзы через смс приглашают москвичей на выборы
Столичная Федерация профсоюзов посредством смс приглашает жителей Москвы на выборы депутатов Мосгордумы.
Вести.Ru 10:03
Энергетика
«Транснефть» отразит в отчетности выплаты компенсаций из-за ЧП с «Дружбой»
"Транснефть" по итогам девяти месяцев отразит в отчетности резерв для выплаты компенсаций из-за ЧП на "Дружбе", сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.
ПРАЙМ 10:33
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Гаджеты
Honor представил новый смартфон Honor 20s
Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Шоу-бизнес
Брэд Питт полтора года посещал собрания анонимных алкоголиков
По словам писателя Кайла Бьюкенена, актер, который ныне «стремится» к здоровому образу жизни, провел 18 месяцев в группе анонимных алкоголиков после того, как бывшая жена Анджелина Джоли подала на развод в 2016 году.
Телепрограмма 08:36
Кино
Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров
"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Происшествия
Бывшего министра Абызова заподозрили в отмывании 30 миллиардов рублей
Следственный комитет России (СКР) заподозрил бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова в отмывании 30 миллиардов рублей.
Lenta.ru 06:28
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Происшествия
Прогулочный катер затонул в Крыму
RT на русском 08:17