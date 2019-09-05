Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о риске роста цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
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с чего всё началось
Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.РБК02:01
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Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских военнослужащих
Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.
Ведомости 09:17
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Политика
Олегу Сенцову подобрали обменный эквивалент
Режиссер вернется из России на Украину в обмен на подозреваемого в крушении MH17 зенитчика из ДНР Москва и Киев в самое ближайшее время могут осуществить обмен осужденными и задержанными лицами.
Коммерсантъ 07:41
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Культура
Скончался автор «Разорванного кольца» Константин Симун
В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.
Фонтанка.Ру 04:46
Фигурное катание
12-летняя ученица Тутберидзе сделала два тройных акселя в произвольной программе
Нева Спорт 09:32
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold начнут продавать 6 сентября
Продажи Samsung Galaxy Fold стартуют 6 сентября в Южной Корее, а с 18-го складной смартфон поступит на рынки Франции, Германии, Великобритании и Сингапура.
BitCryptoNews 08:55
Хоккей
Панарин — об Овечкине: «Я видел его высказывания. Он — молодец»
Спорт-Экспресс 09:22
Наука
Белки слушают птичье пение для обнаружения опасности
Индикатор 05:07
Экономика
ЦБ может оштрафовать Сбербанк за срыв срока подключения к СБП
Банк России может оштрафовать Сбербанк, если он присоединится к Системе быстрых платежей (СБП) после 1 октября - срока, установленного для всех системно значимых кредитных организаций.
Российская газета 07:37
Политика
Путин заявил о праве молодежи на протесты
Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.
РБК 07:03
Культура
Дима Билан объяснил свой уход из «Голоса»
Дима Билан рассказал, почему покинул телепроект "Голос". По мнению певца, он уже "отголосил" свое.
VSE42.RU 04:49
Авто
Euro NCAP показал краш-тесты семи новинок на видео
Российская газета вчера в 07:22
Футбол
Глушаков покаялся за грязь вокруг «Спартака»
Lenta.ru 09:32
Шоу-бизнес
Муж Ирены Понарошку объявил о разводе с ней
С декабря 2010 года телеведущая состоит в браке с 43-летним музыкантом Александром Листом, известным как DJ List.
Вокруг ТВ 04:17
Политика
МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США
Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Происшествия
BMW насмерть сбил подростков во Владимирской области
Во Владимирской области водитель BMW насмерть сбил двоих подростков. Об этом сообщает местное отделение МВД, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 15:03
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.
Газета.Ru 09:20
Политика
Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции
Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.
Lenta.ru 07:58
Происшествия
В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.
Газета.Ru вчера в 13:05
Происшествия
МЧС назвало причину крушения катера у берегов Крыма
РИА Новости 09:21
Футбол
Маркизио согласовал контракт с «Монако»
33-летний футболист согласовал условия контракта с «Монако», сообщает Sport Mediaset. Соглашение будет подписано по схеме «1+1».
Sports.ru 09:15