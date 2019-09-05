Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о риске роста цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
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с чего всё началось

Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.
РБК02:01

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Россиян предупредили о росте цен на продукты

Газета.Ru06:57

Производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за новых штрафов

Дождь02:50

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Коммерсантъ06:08

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Эхо Москвы05:03

Производители предупредили о возможном повышении цен на продукты из-за новых штрафов

Новая газета02:55

Россиян предупредили о риске роста цен на продукты

Lenta.ru06:36

Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

РБК02:01
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 10:24, Вашингтон
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