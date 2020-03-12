Финансы
Lenta.ruРоссиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке
Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты. О таком риске заявил генеральный директор компании «Дом.рф» Виталий Мутко, передает ТАСС.
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Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Политика
Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина
Ранее Путин в своем выступлении перед депутатами Госдумы РФ на обсуждении поправок в Конституцию не стал отвергать возможность обнуления своих сроков.
Экономика
Кудрин заявил о приближении чувствительного кризиса мировой экономики
Кудрин отметил, что когда разразился кризис в 2008 году, тогда драйвером мировой экономики стал Китай, но сейчас ситуация иная, так как КНР сильно пострадала от ситуации с коронавирусом.
Политика
Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России
Горсовет Киева на заседании в четверг разорвал с посольством РФ договоры об аренде земельных участков для строительства новых помещений диппредствительства, передает агентство "Укринформ".
Шоу-бизнес
Опубликованы фото пережившего инсульт Алексея Янина
В честь праздника мама артиста опубликовала в социальной сети Facebook фото пережившего инсульт актера.
Экономика
В США предсказали новый мировой экономический кризис
Предсказавший кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо заявил, что миру грозит новая катастрофа.
Футбол
УЕФА приостановит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса, сообщает Marca.
Энергетика
Bloomberg назвал главные преимущества России в нефтяной войне
Четыре фактора являются главными преимуществами России в нефтяной войне.
Происшествия
В Иванове раскрыто убийство 13-летнего мальчика
В ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудники полиции определили круг знакомых исчезнувшего ребенка.
Армия и оружие
В Таганроге испытывают самолет-ракетоносец Ту-95МС
После прохождения всех необходимых испытаний, самолет будет передан экипажу дальней авиации для перелета к месту своего постоянного базирования.
Политика
Назван процент желающих поддержать изменения в Конституции россиян
Больше половины россиян (64 процент) заявили, что проголосуют за предложенные изменения в Конституцию.
Хоккей
Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов регулярного сезона-2019/20.
Общество
«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах
Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Политика
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Политика
Кадыров вступился за Валентину Терешкову
Грозный, 12 марта 2020, 15:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы РФ Валентине Терешковой, которую некоторые обвиняют в предложении дать возможность нынешнему президенту РФ Владимиру Путину становиться главой государства после принятия поправок к Конституции.
Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга
В Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аутинга — публичного разглашения информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия.
Политика
Путин отметил положительные перемены в российском бизнесе
По мнению Путина, за последние десять лет бизнес в стране очень сильно изменился.
Общество
Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства
В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Армия и оружие
Вторые летные испытания тактической гиперзвуковой ракеты прошли в США
Компания Lockheed Martin успешно провела вторые испытания перспективной ракеты PrSM (Precision Strike Missile) дальнего радиуса действия.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Финансы
Аналитики оценили ситуацию на российском рынке после обвала рубля
Каминский считает, что после срыва сделки ОПЕК+ появился риск перерастания волатильности в полноценный финансовый кризис, а власти пока не дают достаточных стимулов для рынка.
Политика
Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Происшествия
Российский военный погиб в ДТП в Сирии
Общество
Турция перенесет начало туристического сезона из-за коронавируса
Здоровье
Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения человека коронавирусом COVID-19 от неизвестного человека, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Star со ссылкой на минздрав страны.