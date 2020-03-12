Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Мой Брянск
0:57
Городовой
1:08
0:49
0:52
1:10
0:46
0:28
0:49
1:02
1:06
0:24
0:31
0:46
0:27
0:21
0:44
0:23
2:57
0:46
3:16
46 фотоЕщё 6 видео
Автоплей видео
Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты. О таком риске заявил генеральный директор компании «Дом.рф» Виталий Мутко, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать186
с чего всё началось

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новости08:43

Подробнее о событии

Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке

РБК13:52

Рост ставок по ипотеке из-за обвала рубля возможен – Мутко

Интерфакс08:29

Из-за падения рубля в России могут повыситься ставки по ипотеке

URA.Ru09:42

Мутко предупредил о возможном повышении ипотечных ставок

Ведомости09:29

Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Lenta.ru09:03

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

ТАСС08:45

НКР: ипотечные ставки могут вырасти на 1-2 процентных пункта

РИА Новости13:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:09, Россия

Комментарии

Экономика

Кудрин заявил о возможном росте бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:02
Общество

Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства

В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Lenta.ru 12:52
Энергетика

Bloomberg назвал главные преимущества России в нефтяной войне

Четыре фактора являются главными преимуществами России в нефтяной войне.
Газета.Ru 12:26
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

Военное дело вчера в 15:24
Музыка

Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

REGNUM 13:01
Общество

О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре

Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
РБК вчера в 13:53
Политика

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию

Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию.
TatCenter вчера в 13:47
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv вчера в 10:24
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 16:31
Здоровье

В Карелии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

На территории Карелии введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил минздрав республики.
АиФ Карелия 14:29
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 07:08
Здоровье

Россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлены в ОАЭ. Среди инфицированных - один россиянин.
ТАСС 13:31
Происшествия

Полмиллиона литров крови выплеснулось на улицы аргентинского города

По данным местного издания 24con.com, объем выплеснувшихся биологических отходов составлял около 500 тысяч литров.
Вести.Ru 10:30
Политика

Киев расторг договоры аренды земли с посольством России

Киев, 12 марта 2020, 17:56 — REGNUM Киевский городской совет на заседании 12 марта принял решение о расторжении договоров на аренду земельных участков с посольством России, передаёт агентство «Укринформ».
REGNUM 14:56
Происшествия

Подмосковный Хатико сторожит памятник погибшим хозяевам более 15 лет

Газета.Ru 09:08
Происшествия

Экс-губернатора Конькова выпустили из СИЗО

Сегодня, 12 марта, Басманный суд Москвы изменил бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест до 30 апреля.
IvanovoNews 14:42
Общество

Собянин посетил call-центр по вопросам распространения коронавируса

Около 5-6 тысяч звонков ежесуточно поступает в call-центр столичного департамента здравоохранения по вопросам распространения коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения call-центра.
Москва 24 14:26
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции в Киеве

Российская газета 12:10
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 09:48
Шоу-бизнес

Мама Алексея Янина показала перенесшего инсульт сына

14 марта актеру исполнится 37 лет. Мама Алексея Янина выложила в сеть снимки сына, чем безмерно порадовала подписчиков.
Privet-Rostov.ru 14:11
Футбол

ЦСКА подал жалобу на эпизод с удалением Карпова

Речь идет об эпизоде в начале второго тайма, когда Безбородов при назначении второго 11-метрового в ворота ЦСКА показал прямую красную карточку защитнику Вадиму Карпову.
Bobsoccer 14:11
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Газета.Ru 07:32
Футбол

17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта организует встречу, во время которой будет решена судьба еврокубков сезона 2020/2021, передает официальный сайт УЕФА.
Газета.Ru 14:06
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 01:42
Игры

Классическую игру в мире «Бегущего по лезвию» восстановят для консолей и PC

Nightdive Studios и Alcon Entertainment обновят классическую игру в мире «Бегущего по лезвию» для консолей и PC.
Игромания.ру 14:59
Общество

«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах

Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Вести.Ru 12:37
Происшествия

В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом

Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
РИА Новости 14:22
Общество

Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне

NewInform вчера в 10:20
Общество

Чехия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Режим чрезвычайного положения поможет лучше управлять этой ситуацией.
Коммерсантъ 13:50
Общество

В России продажи туров за рубеж упали на 60%

В России продажи туров за рубеж из-за пандемии коронавируса только в последние дни упали на 60 процентов.
Общественное телевидение России 14:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное