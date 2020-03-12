Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.

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Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты. О таком риске заявил генеральный директор компании «Дом.рф» Виталий Мутко, передает ТАСС.

Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

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