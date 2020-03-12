Финансы

РИА НовостиРИА НовостиМутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Мутко напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5 процента, причем наблюдается оживление спроса.
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с чего всё началось

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новостивчера в 04:43

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Мутко предупредил о возможном повышении ипотечных ставок

Ведомостивчера в 05:29

Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке

РБКвчера в 09:52

НКР: ипотечные ставки могут вырасти на 1-2 процентных пункта

РИА Новостивчера в 09:26

«Мы в России!»: о повышении ипотечной ставки из-за падения рубля

REGNUM01:37

Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Lenta.ruвчера в 05:03

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

ТАССвчера в 04:45

Рост ставок по ипотеке из-за обвала рубля возможен – Мутко

Интерфаксвчера в 04:29
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Комментарии

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Ожидалось, что после последнего мероприятия, где принц Гарри и Меган Маркл выступили в статусе членов королевской семьи, они отправятся в Канаду вместе, но этого не произошло.
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"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
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Пожар в ресторане и гостинице на территории гольф-клуба Moscow Country Club в Подмосковье полностью потушили.
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года

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МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития.
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