Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.

с чего всё началось

Ситуация с доходами россиян от депозитов в банках с учётом инфляции может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник роста сбережений. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Политика Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана Вина задержанных в Белоруссии российских граждан никак не доказана. По этой причине они должны вернуться в Россию.

Здоровье Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки За прошедшие сутки в Алтайском крае у 92 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 163 пациента, скончались пять коронавирусных больных, в том числе двое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений. 868

Наука Названы отличия людей с высоким интеллектом Людям с высоким интеллектом нравится размышлять о небанальных труднодостижимых вещах.

Политика Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии В отношении Белоруссии идёт гибридная война, необходимо быть готовыми к «пакостям» с любой стороны, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании. 1

Общество Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова. 39

Кино Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками» На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер. 4