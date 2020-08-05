Экономика
RT на русскомВ ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Ситуация с доходами россиян от депозитов в банках с учётом инфляции может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник роста сбережений. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
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с чего всё началось
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.РБКвчера в 02:30
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