Коронавирус
Lenta.ruРоссиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через перчатки
Риск заразиться коронавирусом через перчатки существует, если трогать лицо руками. Об этом предупредила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в беседе с Пятым каналом. Она уточнила, что на ткани и другой поверхности изделия могут быть бактерии и вирусы.
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Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова объяснила, какие правила важно соблюдать при использовании средств индивидуальной защиты. В Москве и Петербурге, а также еще в некоторых городах России начал действовать перчаточно-масочный режим.Пятый каналвчера в 01:10
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Источник рассказал о переговорах Козака в Берлине по Украине
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РИА Новости 04:56
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Коммерсантъ 04:10
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RT на русском 02:15
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Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом
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СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
RT на русском 04:31
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ТАСС 03:00
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РБК вчера в 14:46
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Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
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Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
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