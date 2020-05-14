Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова объяснила, какие правила важно соблюдать при использовании средств индивидуальной защиты. В Москве и Петербурге, а также еще в некоторых городах России начал действовать перчаточно-масочный режим.

с чего всё началось

Риск заразиться коронавирусом через перчатки существует, если трогать лицо руками. Об этом предупредила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в беседе с Пятым каналом. Она уточнила, что на ткани и другой поверхности изделия могут быть бактерии и вирусы.

Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через перчатки

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