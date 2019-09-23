Авто

РосбалтРосбалтРоссиян предупредили о росте цен на автомобили

Россиянам советуют не откладывать покупку автомобиля на следующий год, поскольку цены с 1 января 2020 года вновь поднимутся из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор. Об этом предупреждают опрошенные РИА «Новости» управляющие дилерских центров.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

Дилеры предупредили о росте цен на автомобили

Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.
РИА Новостивчера в 20:35

Подробнее о событии

Дилеры рассказали, когда подорожают автомобили

AutoNews06:23

Жителей России предупредили о росте цен на автомобили

Автоновости днявчера в 21:34

Дилеры рекомендуют не откладывать приобретение нового авто до 2020 года

CarsWeek.ru02:47

Дилеры ожидают скачка цен на автомобили в 2020 году

Автостат02:12

Дилеры предупредили о скором росте цен на автомобили

URA.Ruвчера в 21:42

Машины продолжат дорожать — опрос дилеров

За рулем05:12

Дилеры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 года

ПРАЙМвчера в 20:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
ЖКХ

В Москве начали давать отопление в жилые дома

РИА Новости 06:49
Происшествия

По делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских

РИА Новости 08:39
Интернет

Названы самые распространенные и небезопасные пароли

Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Экономика

К системе переводов Сбербанка подключились банки из Таджикистана

Три банка Таджикистана уже присоединились к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона, а еще один подключится в октябре, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 08:12
Космос

МЧС опровергло информацию о падении метеорита на Камчатке

В МЧС опровергли информацию о падении около близ населенных пунктов Камчатского края метеорита.
Взгляд.ру 09:30
Спорт

В ОКР предупредили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

"В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году".
РИА Новости 09:01
Энергетика

«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа

Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
Российская газета 21 сентября в 01:37
Космос

Невероятные кадры: ESA опубликовало детальное фото Марса

23.09.2019 Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое фото Марса, полученное во время миссии орбитального зонда Mars Express.
Портал Поиск 09:13
Общество

Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала

Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».
Lenta.ru 08:35
Армия и оружие

В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море

Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Происшествия

В Самаре на паре в техникуме умер студент

В Самаре студент скончался во время занятий в техникуме. Об этом "РГ" сообщили в министерстве образования региона.
Российская газета 09:13
Общество

Росстат назвал средний возраст невест в России

Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.
Российская газета 03:25
Общество

Болгарская студентка увеличила губы в три раза из-за местной моды

Студентка из Болгарии увеличила губы в три раза, чтобы выглядеть модно.
Lenta.ru 20 сентября в 11:52
Происшествия

В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Политика

На Украине заявили, что Зеленский встает на грабли Порошенко

Новые украинские власти не собираются выполнять минские соглашения; вставая таким образом на излюбленные прошлой командой грабли.
ФАН 08:33
Игры

Выживание в снегах — вышел новый мод для Fallout 4

Для пущей реалистичности автор создал эффекты вроде пара, вырывающегося изо рта, и снега, который остаётся на одежде.
3DNews 07:43
Энергетика

Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа

Тянет резину Между тем Дания — главное препятствие на пути завершения строительства "Северного потока — 2", который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.
РИА Новости 01:00
Фигурное катание

Александра Трусова побила два мировых рекорда

Российская фигуристка Александра Трусова на турнире Nepela Memorial побила два мировых рекорда - в произвольной программе и по сумме двух программ.
Областная газета 21 сентября в 08:42
Авто

У дилеров появился купеобразный аналог Nissan Qashqai

Напомним, Venucia T90 создан на "тележке" удлиненного Nissan Qashqai+2 прошлого поколения.
Новые автомобили 21 сентября в 01:06
Политика

Пушков объяснил невозможность Порошенко сесть в тюрьму

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему экс-президента Украины Петра Порошенко не посадят в тюрьму.
Газета.Ru вчера в 06:49
Шоу-бизнес

Опухоль Заворотнюк признали неоперабельной, пишут СМИ

После трехнедельного наблюдения актрисы Анастасии Заворотнюк врачи пришли к выводу, что у нее неоперабельная опухоль мозга, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:06
Экономика

Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева: «Мужчины тощих не любят»

По своему опыту могу сказать: мужчины тощих не любят.
StarHit.ru вчера в 00:00
Армия и оружие

В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире

Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Гаджеты

Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X

Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел первый тест на производительность. Результаты проверки опубликованы в Сети.
Территория новостей вчера в 09:01
Общество

Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой

Моника Беллуччи с новой прической приковала к себе все внимание на миланской Неделе моды, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 05:10
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости 07:25
Общество

Игрушечного бен Ладена продавали в детском магазине Ставрополя

Российская газета 07:28
Общество

В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре

«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд.
РБК 08:51
Политика

Талибы обсудили в Китае мирное соглашение с США

Представители радикального афганского движения "Талибан" в воскресенье провели в Китае переговоры со спецпосланником МИД Китая по Афганистану Дэн Сицзюнем о достигнутом ими мирном соглашении с США, сообщил официальный представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.
РИА Новости вчера в 15:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное