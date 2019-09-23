Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.

с чего всё началось

«Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года», — приводит его слова РИА «Новости». В итоге получается, что тем, кто собирался или собирается приобрести новый автомобиль, лучше не дожидаться очередного повышения цен и сделать это уже в 2019 году.

Россиян предупредили о росте цен на автомобили

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