Авто

Автоновости дняАвтоновости дняРоссиян предупредили о росте цен на автомобили

«Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года», — приводит его слова РИА «Новости». В итоге получается, что тем, кто собирался или собирается приобрести новый автомобиль, лучше не дожидаться очередного повышения цен и сделать это уже в 2019 году.
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с чего всё началось

Дилеры предупредили о росте цен на автомобили

Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:32, Вашингтон
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