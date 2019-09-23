Авто

Автоновости дняАвтоновости дняРоссиян предупредили о росте цен на автомобили

«Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года», — приводит его слова РИА «Новости». В итоге получается, что тем, кто собирался или собирается приобрести новый автомобиль, лучше не дожидаться очередного повышения цен и сделать это уже в 2019 году.
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с чего всё началось

Дилеры предупредили о росте цен на автомобили

Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.
РИА Новостивчера в 20:35

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Дилеры предупредили о скором росте цен на автомобили

URA.Ruвчера в 21:42

Машины продолжат дорожать — опрос дилеров

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Автоновости днявчера в 21:34

Дилеры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 года

ПРАЙМвчера в 20:21
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Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
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В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства

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РИА Новости 02:36
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В Челябинской области назначен министр промышленности региона.
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Политика

Шпиона Смоленкова объявили в розыск

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Lenta.ru 05:44
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«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
Известия вчера в 22:30
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Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»

Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
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Беременная невеста рэпера Тимати — Анастасия Решетова — опровергла слухи о том, что ожидает двойню.
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Шоу-бизнес

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РБК 05:28
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В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

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National Interest оценил подлодки «Борей», способные уничтожить США

Российские атомные подводные лодки класса "Борей" способны уничтожить американские города, пишет журнал The National Interest.
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Гол Неймара принес победу ПСЖ в матче с «Лионом»

Единственный гол на 87 минуте матча забил Неймар, который в нынешнем сезоне провел за ПСЖ в чемпионате Франции лишь вторую игру.
Аргументы и Факты вчера в 20:27
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В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

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РБК 21 сентября в 14:18
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В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

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Кремль не комментирует решение суда по делу о несогласованном митинге 27 июля в отношении дизайнера Константина Коновалова, у которого после задержания был диагностирован перелом ноги.
ТАСС 06:25
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Проект родстера "Крым" получил дальнейшее развитие, но о запуске мелкосерийного производства говорить по-прежнему рано.
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