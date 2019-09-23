Авто
Автоновости дняРоссиян предупредили о росте цен на автомобили
«Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года», — приводит его слова РИА «Новости». В итоге получается, что тем, кто собирался или собирается приобрести новый автомобиль, лучше не дожидаться очередного повышения цен и сделать это уже в 2019 году.
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с чего всё началось
Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.РИА Новостивчера в 20:35
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Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
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В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru вчера в 11:19
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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
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Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
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В Челябинской области назначен министр промышленности региона.
REGNUM 06:22
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Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
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Вести.Ru вчера в 11:00
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
Известия вчера в 22:30
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
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Беременная невеста Тимати ответила на слухи о двойне
Беременная невеста рэпера Тимати — Анастасия Решетова — опровергла слухи о том, что ожидает двойню.
Пятый канал 01:54
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Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко
Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 05:11
Здоровье
Глава «Дома с маяком» заявила о проблемах с лекарствами для детей
Глава фонда и детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава на своей странице в Facebook сообщила о том, что дети и их родители продолжают испытывать сложности с получением необходимых им, но не зарегистрированных в России лекарств.
РБК 05:28
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
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На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Армия и оружие
Баку заявил о «заблудившемся» в Карабахе военнослужащем
Rusarminfo.ru 04:19
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Лю Кан и Джонни Кейдж играют в Mortal Kombat! Актеры из фильма спустя четверть века вспоминают «лучшую экранизацию игры в истории»
Фильм Mortal Kombat оказался неожиданно успешным (а фанаты считают его лучшей экранизацией видеоигр).
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Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала
Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:12
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Армия и оружие
National Interest оценил подлодки «Борей», способные уничтожить США
Российские атомные подводные лодки класса "Борей" способны уничтожить американские города, пишет журнал The National Interest.
Sputnik Таджикистан вчера в 00:34
Футбол
Гол Неймара принес победу ПСЖ в матче с «Лионом»
Единственный гол на 87 минуте матча забил Неймар, который в нынешнем сезоне провел за ПСЖ в чемпионате Франции лишь вторую игру.
Аргументы и Факты вчера в 20:27
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В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
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В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
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Студия WB Games Montreal, разработавшая Batman: Arkham Origins, впервые с 2015 года вышла на связь с геймерами: в аккаунте студии появилось видео к юбилею Бэтмена.
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Старейший в мире туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
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Пятый канал 00:50
Общество
В России создали искусственное мясо
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Кремль не комментирует решение суда по делу дизайнера Коновалова
Кремль не комментирует решение суда по делу о несогласованном митинге 27 июля в отношении дизайнера Константина Коновалова, у которого после задержания был диагностирован перелом ноги.
ТАСС 06:25
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Представлена новая версия российского родстера «Крым»
Проект родстера "Крым" получил дальнейшее развитие, но о запуске мелкосерийного производства говорить по-прежнему рано.
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Экс-король Малайзии отказался содержать «Мисс Москву» с сыном
Бывший король Малайзии Мухаммад V пригрозил, что откажется выплачивать алименты брошенной с ребенком на руках менее чем через год после свадьбы «Мисс Москва-2015» Оксане Воеводиной и их общему сыну.
Московский Комсомолец 05:27