Экономика
9111.ruРоссиян предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года в России могут вырасти цены на бытовую технику, электронику, одежду и обувь. По предварительным данным, рост ожидается на 13%, 9% и 2-5% соответственно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета по торговле «Деловой России» Алексея Федорова.
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с чего всё началось
Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.Известия24 февраля в 16:01
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Эксперт оценил вероятность роста цен из-за новых нормативов утилизации отходов
RT на русском25 февраля в 14:31
Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года
Известия24 февраля в 16:01
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