Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.

с чего всё началось

С 2021 года в России могут вырасти цены на бытовую технику, электронику, одежду и обувь. По предварительным данным, рост ожидается на 13%, 9% и 2-5% соответственно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета по торговле «Деловой России» Алексея Федорова.

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику

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