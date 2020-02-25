Экономика

9111.ru9111.ruРоссиян предупредили о росте цен на бытовую технику

С 2021 года в России могут вырасти цены на бытовую технику, электронику, одежду и обувь. По предварительным данным, рост ожидается на 13%, 9% и 2-5% соответственно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета по торговле «Деловой России» Алексея Федорова.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известия24 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Из-за коронавируса цены на смартфоны и бытовую технику на Алтае могут вырасти на 15%

АМИТЕЛ01:42

Эксперт оценил вероятность роста цен из-за новых нормативов утилизации отходов

RT на русском25 февраля в 14:31

Экооператор ответил на прогноз о росте цен из-за новых правил утилизации

РБК25 февраля в 10:18

Россиян предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Газета.Ru25 февраля в 01:33

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

Lenta.ru24 февраля в 16:47

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известия24 февраля в 16:01

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ru24 февраля в 13:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7086 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Политика

Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника

Президент России Владимир Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности.
RT на русском 01:41
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Происшествия

Авиация МЧС возобновила поиск пропавших в Сочи детей

Авиация МЧС возобновила поиск в акватории Чёрного моря двух подростков, пропавших в Сочи.
RT на русском 00:31
Общество

В России появилась новая схема мошенничества с использованием такси

Мошенники часто предлагают перевести деньги через банкомат, и «такси от банка» — одна из разновидностей этой схемы, отметили там.
Lenta.ru вчера в 21:52
Авто

Volkswagen представил комплектации нового Polo для России

Новое поколение Volkswagen Polo на российском рынке представят в четырех вариантах: Origin, Respect, Status и Exclusive, сообщает "Автостат".
Народные новости 25 февраля в 09:26
Армия и оружие

Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб

Газета.Ru 00:52
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета вчера в 17:08
Общество

Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 02:59
Политика

Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции.
Lenta.ru 00:19
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса

Коронавирус COVID-19 может передаваться через грязную воду и немытые руки, а не только воздушно-капельным путем.
Российская газета вчера в 14:21
Политика

Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии* (УПА) в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 00:21
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Спорт

Forbes назвал Шарапову самой высокооплачиваемой спортсменкой РФ 2010-х

РИА Новости 01:24
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru вчера в 04:25
Политика

В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции

В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
Газета.Ru 01:46
Происшествия

Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Российская газета 01:13
Армия и оружие

ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму

Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.
РБК 02:13
Политика

В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Коммерсантъ вчера в 03:20
Происшествия

Суд оправдал бездомного по делу об убийстве пожилой пары под Саратовом

Саратовский областной суд оправдал бездомного жителя Воронежской области, которого обвиняли в убийстве пожилой супружеской пары, сообщила в четверг пресс-служба суда.
РИА Новости 02:55
Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости 01:48
Общество

В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.
REGNUM 01:28
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости вчера в 18:45
Общество

Собянин обосновал проверки китайцев в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин обосновал проверки китайцев в московском транспорте профилактикой коронавируса.
News.ru вчера в 16:56
Религия

Патриарх Кирилл: единству православной Церкви брошен вызов

Вести.Ru вчера в 14:03
Политика

Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России

Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к "наступлению" России.
Piter.tv 25 февраля в 23:51
Армия и оружие

В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ

Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
REGNUM вчера в 08:02
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное