Экономика
Lenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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с чего всё началось
Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.Известиявчера в 16:01
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Здоровье
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Шоу-бизнес
Композитор Иванов раскрыл стоимость хитов Лободы и Лолиты
Композитор Артем Иванов раскрыл детали сотрудничества с такими известными певицами, как Светлана Лобода и Лолита Милявская, а также рассказал, сколько артистки платят за качественный хит.
Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Космос
Астрономы открыли планету с продолжительностью года менее суток
Астрономы назвали свое открытие NGTS-10b. Она вращается вокруг звезды, которая находится в тысяче световых лет от Солнечной системы.
Политика
Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве.
Экономика
На Кубани увеличат господдержку сельского хозяйства до 9 млрд рублей
Происшествия
Забравшийся на мост мужчина перекрыл движение у Кремля
Движение по правой полосе моста в сторону Кремля и набережной частично перекрыты.
Спорт
Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»
Футбол
«Ювентус» и «Интер» сыграют при пустых трибунах
Политика
Совет федерации уточнил порядок рассмотрения поправок к Конституции
Процедуру рассмотрения поправок в Конституцию могут прекратить, если их поддержат менее двух третей региональных парламентов, следует из проекта постановления Совета федерации о порядке рассмотрения законопроекта.
Общество
За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»
Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
Происшествия
Суд назначил повторный штраф участнику летней акции протеста в Москве
Общество
Посольство рекомендовало россиянам не ездить на север Италии
«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число зараженных находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — приводит RT слова представителя ведомства.
Экономика
В НБУ рассказали об улучшающемся состоянии экономики Украины
В Национальном банке Украины заявили, что состояние украинской экономики улучшилось за последние годы.
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Экономика
Россияне смогут сэкономить на ипотеке
Эксперты рассказали, что россияне смогут сэкономить на ипотеке, пишет газета «Известия».
Политика
Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Экономика
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Общество
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Общество
Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»
Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).
Здоровье
В Липецкой области самая низкая детская смертность по стране
По итогам 2019 года уровень смертности в Липецкой области среди детей от 0 до 4 лет и от 0 до 17 оказался самым маленьким в России.
Армия и оружие
В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»
Политика
Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине
Должность торгового представителя России на Украине была вакантной с февраля 2012 года.
Экономика
Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»
Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
Экономика
Эксперт подтвердил угрозу закрытия сахарных заводов в России
Закрытие нескольких сахарных заводов в России может сказаться на предприятиях, продолжающих свою деятельность в стране, а также на экономике страны в целом.