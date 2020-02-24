Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известиявчера в 16:01

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Россиян предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Газета.Ru01:33

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известиявчера в 16:01

В «Деловой России» предсказали рост цен на бытовую технику

РИА Новостивчера в 18:12

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и электронику

News.ruвчера в 19:02

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

Lenta.ruвчера в 16:47

В России спрогнозировали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году

Коммерсантъвчера в 19:52

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ruвчера в 13:42
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Здоровье

ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Вести.Ru 09:39
Шоу-бизнес

Композитор Иванов раскрыл стоимость хитов Лободы и Лолиты

Композитор Артем Иванов раскрыл детали сотрудничества с такими известными певицами, как Светлана Лобода и Лолита Милявская, а также рассказал, сколько артистки платят за качественный хит.
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Общество

Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

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Космос

Астрономы открыли планету с продолжительностью года менее суток

Астрономы назвали свое открытие NGTS-10b. Она вращается вокруг звезды, которая находится в тысяче световых лет от Солнечной системы.
Политическая Экспертиза 23 февраля в 00:18
Политика

Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве.
РИА Новости 09:34
Экономика

На Кубани увеличат господдержку сельского хозяйства до 9 млрд рублей

Краснодарские известия 09:07
Общество

В помещенном в карантин отеле на Канарах оказались россияне

Взгляд.ру 08:13
Происшествия

Забравшийся на мост мужчина перекрыл движение у Кремля

Движение по правой полосе моста в сторону Кремля и набережной частично перекрыты.
Вести.Ru 09:10
Спорт

Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»

Городской телеканал (Брянск) 23 февраля в 11:24
Футбол

«Ювентус» и «Интер» сыграют при пустых трибунах

Вести.Ru 00:08
Политика

Совет федерации уточнил порядок рассмотрения поправок к Конституции

Процедуру рассмотрения поправок в Конституцию могут прекратить, если их поддержат менее двух третей региональных парламентов, следует из проекта постановления Совета федерации о порядке рассмотрения законопроекта.
Коммерсантъ 08:24
Общество

За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»

Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
REGNUM 09:06
Происшествия

Суд назначил повторный штраф участнику летней акции протеста в Москве

Говорит Москва 09:18
Общество

Посольство рекомендовало россиянам не ездить на север Италии

«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число зараженных находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — приводит RT слова представителя ведомства.
Известия 09:13
Экономика

В НБУ рассказали об улучшающемся состоянии экономики Украины

В Национальном банке Украины заявили, что состояние украинской экономики улучшилось за последние годы.
RT на русском 08:25
Религия

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах

"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Российская газета 08:01
Экономика

Россияне смогут сэкономить на ипотеке

Эксперты рассказали, что россияне смогут сэкономить на ипотеке, пишет газета «Известия».
Мой Брянск 06:43
Политика

Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
РИА Новости 07:12
Футбол

Нападающий сборной Украины дисквалифицирован на год за допинг

Нева Спорт 09:37
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Экономика

ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
RT на русском 06:22
Общество

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:59
Общество

Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Ведомости 03:01
Общество

Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»

Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).
РИА Новости 03:32
Здоровье

В Липецкой области самая низкая детская смертность по стране

По итогам 2019 года уровень смертности в Липецкой области среди детей от 0 до 4 лет и от 0 до 17 оказался самым маленьким в России.
ГТРК Липецк 09:26
Армия и оружие

В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»

Аргументы и Факты 22 февраля в 11:27
Политика

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

Должность торгового представителя России на Украине была вакантной с февраля 2012 года.
RT на русском 06:38
Экономика

Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»

Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
REGNUM 07:40
Экономика

Эксперт подтвердил угрозу закрытия сахарных заводов в России

Закрытие нескольких сахарных заводов в России может сказаться на предприятиях, продолжающих свою деятельность в стране, а также на экономике страны в целом.
Вечерняя Москва 04:36
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