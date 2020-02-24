Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известиявчера в 16:01

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Россиян предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Газета.Ru01:33

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ruвчера в 13:42

В «Деловой России» предсказали рост цен на бытовую технику

РИА Новостивчера в 18:12

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и электронику

News.ruвчера в 19:02

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

Lenta.ruвчера в 16:47

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известиявчера в 16:01

В России спрогнозировали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году

Коммерсантъвчера в 19:52
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Экономика

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Известия 00:22
Гаджеты

Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса

Ожидается, что из-за простоя дефицит Galaxy Z Flip вырастет в несколько раз.
Astera вчера в 06:00
Политика

Эрдоган заявил о готовящейся на 5 марта встрече с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV заявил, что рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта.
REGNUM 02:16
Экономика

СМИ узнали о разработке новой стратегии по утилизации товаров

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая в новом правительстве курирует вопросы экологии, выступила против реформы института расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров за утилизацию отходов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.
РБК 02:07
Общество

Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
REGNUM 01:56
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ вчера в 09:49
Гаджеты

Официально: флагманы Huawei P40 и P40 Pro представят 26 марта

iXBT.com вчера в 10:08
Общество

Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса

Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.
Народные новости 00:45
Музыка

Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
ФАН 23 февраля в 19:27
Армия и оружие

Атомная подлодка США облезла после первого похода

Ударная АПЛ Colorado Второго флота ВМС США в первом же походе утратила часть своего защитного покрытия.
Российская газета 02:06
Здоровье

В Челябинской области увеличилось количество случаев бешенства

Фото с официального сайта Управления Россельхознадзора по Челябинской области Первый случай произошел в городе Усть-Катаве – там от бешенства умер кот.
Вечерний Челябинск 01:57
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Происшествия

Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели

Российская газета вчера в 23:59
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
Интерфакс 01:15
Политика

Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

РИА Новости вчера в 11:16
Здоровье

В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess

Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Татарстан-24 вчера в 08:50
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
Происшествия

Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

RT на русском вчера в 17:05
Авто

Renault Arkana дебютировал в Корее под брендом Samsung

В Южной Корее стартовали продажи кроссовера Samsung XM на базе российской версии Renault Arkana.
32CARS.ru 22 февраля в 13:56
Гаджеты

Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов

Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
ToDay News Ufa вчера в 13:06
Общество

Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник, 24 февраля, запросила у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает AP со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Баскетбол

В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом

Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Москва 24 вчера в 13:40
Космос

SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году

Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.
3DNews 22 февраля в 01:18
Армия и оружие

США подарили ВСУ палаточный городок

Соединенные Штаты передали Вооруженным силам Украины палаточный городок типа «Аляска» стоимостью 1,5 миллиона гривен.
Новостной фронт 01:59
Политика

Путин назвал главный индикатор успешности нацпроектов

Главным индикатором успешности национальных проектов является продолжительность жизни российских граждан.
REGNUM 02:02
Политика

Путин: приходилось «цыкать» на министров, чтобы запустить крупные проекты

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что обсуждение ряда крупных инфраструктурных проектов с бывшим руководителем Минфина Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом часто выдавалось напряженным.
Комсомольская правда 02:15
Политика

Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния

Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.
Газета.Ru 02:12
Политика

На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Lenta.ru вчера в 12:31
Общество

Индийцы заменят китайцев на дальневосточных стройках

Решение продиктовано возникшим дефицитом рабочей силы из-за вспышки нового коронавируса в Китае, откуда приезжало много строителей.
Новый День 01:24
Технологии

Робот-чемодан с искусственным интеллектом поможет слабовидящим

Робот в форме чемодана на колесиках, использующий искусственный интеллект, разрабатывается для ориентирования слабовидящих людей в рамках совместного проекта IBM Japan и партнеров этой компании.
Красная весна вчера в 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
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