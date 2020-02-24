Экономика
Lenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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с чего всё началось
Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.Известиявчера в 16:01
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Экономика
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
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Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса
Ожидается, что из-за простоя дефицит Galaxy Z Flip вырастет в несколько раз.
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Эрдоган заявил о готовящейся на 5 марта встрече с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV заявил, что рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта.
Экономика
СМИ узнали о разработке новой стратегии по утилизации товаров
Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая в новом правительстве курирует вопросы экологии, выступила против реформы института расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров за утилизацию отходов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.
Общество
Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Гаджеты
Официально: флагманы Huawei P40 и P40 Pro представят 26 марта
Общество
Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса
Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Армия и оружие
Атомная подлодка США облезла после первого похода
Ударная АПЛ Colorado Второго флота ВМС США в первом же походе утратила часть своего защитного покрытия.
Здоровье
В Челябинской области увеличилось количество случаев бешенства
Фото с официального сайта Управления Россельхознадзора по Челябинской области Первый случай произошел в городе Усть-Катаве – там от бешенства умер кот.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess
Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Авто
Renault Arkana дебютировал в Корее под брендом Samsung
В Южной Корее стартовали продажи кроссовера Samsung XM на базе российской версии Renault Arkana.
Гаджеты
Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов
Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник, 24 февраля, запросила у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает AP со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Баскетбол
В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом
Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Космос
SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году
Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.
Армия и оружие
США подарили ВСУ палаточный городок
Соединенные Штаты передали Вооруженным силам Украины палаточный городок типа «Аляска» стоимостью 1,5 миллиона гривен.
Политика
Путин назвал главный индикатор успешности нацпроектов
Главным индикатором успешности национальных проектов является продолжительность жизни российских граждан.
Политика
Путин: приходилось «цыкать» на министров, чтобы запустить крупные проекты
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что обсуждение ряда крупных инфраструктурных проектов с бывшим руководителем Минфина Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом часто выдавалось напряженным.
Политика
Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния
Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Общество
Индийцы заменят китайцев на дальневосточных стройках
Решение продиктовано возникшим дефицитом рабочей силы из-за вспышки нового коронавируса в Китае, откуда приезжало много строителей.
Технологии
Робот-чемодан с искусственным интеллектом поможет слабовидящим
Робот в форме чемодана на колесиках, использующий искусственный интеллект, разрабатывается для ориентирования слабовидящих людей в рамках совместного проекта IBM Japan и партнеров этой компании.