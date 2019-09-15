Экономика

9111.ru9111.ruРоссиян предупредили о росте цен на гречку

Цены на гречневую крупу в ближайшее время будут постепенно расти, а стоимость риса и пшена, скорее всего, снизится, пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных изданием экспертов. По данным Росстата, в августе гречка подешевела на 0,3-0,5%, а рис и пшено подорожали на 1,1% и 3% соответственно.
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с чего всё началось

Эксперты дали прогноз по ценам на популярные крупы

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
РИА Новости14 сентября в 20:30

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Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы

ПРАЙМ14 сентября в 20:15

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News.ru14 сентября в 20:53

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Эксперты спрогнозировали изменения цен на крупы

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
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В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 17:45
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В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

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В Якутии до утра приостановили поиски пропавшего вертолета с людьми на борту.
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Прилет семи рейсов в аэропорт Новосибирска задерживается из-за тумана

ТАСС вчера в 23:25
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