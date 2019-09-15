Экономика
9111.ruРоссиян предупредили о росте цен на гречку
Цены на гречневую крупу в ближайшее время будут постепенно расти, а стоимость риса и пшена, скорее всего, снизится, пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных изданием экспертов. По данным Росстата, в августе гречка подешевела на 0,3-0,5%, а рис и пшено подорожали на 1,1% и 3% соответственно.
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:30
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Пшено подешевеет, а гречка может подорожать. Эксперты спрогнозировали изменение цен на крупы
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