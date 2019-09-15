Экономика

9111.ru9111.ruРоссиян предупредили о росте цен на гречку

Цены на гречневую крупу в ближайшее время будут постепенно расти, а стоимость риса и пшена, скорее всего, снизится, пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных изданием экспертов. По данным Росстата, в августе гречка подешевела на 0,3-0,5%, а рис и пшено подорожали на 1,1% и 3% соответственно.
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с чего всё началось

Эксперты дали прогноз по ценам на популярные крупы

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
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Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы

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Пшено подешевеет, а гречка может подорожать. Эксперты спрогнозировали изменение цен на крупы

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Эксперты рассказали об изменении расценок на популярные в России крупы

Невские Новостивчера в 21:38
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Помощник госсекретаря США посетит Москву

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Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
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В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

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