Экономика
ИзвестияРоссиян предупредили о росте цен на гречку
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ритейлеров. По словам представителя «Ашана», речь идет о росте цен на 20–25%.
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с чего всё началось
Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.Ведомости21 октября в 18:22
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Московский Комсомолецвчера в 10:11
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Долгое время Климова и Петренко считались одной из самых красивых пар отечественного кинематографа.
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