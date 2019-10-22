Экономика

ИзвестияИзвестияРоссиян предупредили о росте цен на гречку

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ритейлеров. По словам представителя «Ашана», речь идет о росте цен на 20–25%.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.
Ведомости21 октября в 18:22

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Гречка на грани нервного срыва

Ведомостивчера в 16:28

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБК21 октября в 19:33

Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма

Московский Комсомолецвчера в 10:11

В зерновом союзе ожидают рост цен на гречку до конца года

Известиявчера в 08:57

В зерновом союзе оценили сообщения о росте цен на гречку в России

RT на русскомвчера в 07:40

Поставщики гречки предупреждают о росте цен до 25%

Коммерсантъ21 октября в 20:51

Эксперты заверили, что запасов гречки в России достаточно

ТАССвчера в 11:32
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Армия и оружие

Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»

По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Тульская служба новостей 10:07
Футбол

«Зенит» проиграл в гостях РБ «Лейпциг»

Российская газета 15:00
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Футболист заживо сварился в отделении полиции Калининграда

Газета.Ru 11:33
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM 05:53
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Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 21 октября в 13:28
Кино

Фильмы по компьютерным играм. Что пересмотреть перед началом «Ведьмака»

Пока до релиза (примерно в середине декабря) еще остается время, РИА Новости вспоминает другие экранизации компьютерных игр.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия

Криминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию

Вести.Ru 12:51
Происшествия

В Великобритании в грузовике нашли 39 тел

BFM.ru 05:20
Наука

Древний «монстр Талли» оказался не тем, за кого его принимали ученые

Исследователи из Ирландии, США и Японии обнаружили, что «монстра Талли», названного в честь своего первооткрывателя, могли напрасно отнести к позвоночным.
Naked Science 13:20
Армия и оружие

Шойгу провёл переговоры с главкомом Сирийских демократических сил

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо.
RT на русском 14:55
Здоровье

О смертельной опасности аспирина для детей рассказала врач

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева считает, что прием аспирина несет смертельную опасность для детей.
Южный Федеральный вчера в 21:45
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца

"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.
Российская газета 09:20
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Происшествия

От взрыва гранаты в центре Киева погиб участник АТО Сэнсей — СМИ

Украина.ру 03:19
Шоу-бизнес

Петренко рассказал, как скатывался по наклонной после ухода Климовой

Долгое время Климова и Петренко считались одной из самых красивых пар отечественного кинематографа.
Kleo.ru 07:05
Армия и оружие

Российские стратеги прилетели в ЮАР

В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Вести.Ru 11:35
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на школьниц в Курской области

RT на русском 08:30
Политика

Президент Израиля поручил конкуренту Нетаньяху сформировать кабмин

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование коалиционного кабинета министров лидеру оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» и бывшему начальнику генштаба ЦАХАЛ Бени Ганцу.
Известия 13:58
Здоровье

В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы

Московский Комсомолец 03:22
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Общество

Участник «Нового величия» попросил политическое убежище на Украине

Десятерых участников «Нового величия» арестовали в марте прошлого года. Их обвиняли в организации экстремистского сообщества.
Говорит Москва 14:54
Политика

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия вчера в 05:53
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Происшествия

В Турции после занятий аэробикой умерла россиянка

РБК 13:44
Общество

Правительство поддержало возврат пива на футбольные матчи

Правительство поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
РБК 11:20
Политика

Трамп снял санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ 11:55
Общество

Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов

В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Общество

Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии

Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском 05:33
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