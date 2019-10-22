Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.

с чего всё началось

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ритейлеров. По словам представителя «Ашана», речь идет о росте цен на 20–25%.

Россиян предупредили о росте цен на гречку

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