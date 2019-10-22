Экономика

ИзвестияИзвестияРоссиян предупредили о росте цен на гречку

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ритейлеров. По словам представителя «Ашана», речь идет о росте цен на 20–25%.
Читать в источнике
Комментировать503
с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.
Ведомости21 октября в 18:22

Подробнее о событии

Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма

Московский Комсомолецвчера в 10:11

Гречка на грани нервного срыва

Ведомостивчера в 16:28

Эксперты заверили, что запасов гречки в России достаточно

ТАССвчера в 11:32

В Челябинской области гречка стабильно дорожает

REGNUMвчера в 23:37

Без паники: эксперты советуют не спешить запасаться гречкой

Петербургский дневниквчера в 08:40

В зерновом союзе оценили сообщения о росте цен на гречку в России

RT на русскомвчера в 07:40

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБК21 октября в 19:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Общество

МВД потребовало заблокировать статью о кетамине в издании Baza

МВД попросило Роскомнадзор заблокировать «Репортаж из кетаминового транса» в издании Baza. Об этом в ведомстве сообщили «Интерфаксу».
Афиша Daily 13:40
Футбол

«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

Газета.Ru 14:53
Спорт

Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru 15:30
Армия и оружие

Bloomberg узнал о задачах остающихся в Сирии американских военных

В Сирии остается небольшой контингент ВС США, они будут охранять нефтяные месторождения, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.
Интерфакс 14:55
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Технологии

Гиперзвуковой двигатель HTX испытали в США

В американском штате Колорадо прошли испытания двигателя проекта HTX для гиперзвуковых летательных аппаратов.
Российская газета 05:30
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Технологии

ФСБ разрешила виртуальному оператору связи продавать eSIM

ФСБ разрешила виртуальному оператору связи продавать виртуальные сим-карты eSIM и с их помощью оказывать услуги мобильной связи.
UfaTime.ru 16:31
Политика

Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней

Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.
RT на русском 16:35
Политика

Правительство Израиля сформирует конкурент Нетаньяху

Предыдущие парламентские выборы прошли в апреле, и после них Нетаньяху не смог сформировать правительство, так как партия "Наш дом Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана отказалась присоединиться к коалиции.
Интерфакс 13:29
Политика

В США могут признать «Азов» террористической организацией

Украинский добробат «Азов» может быть признан в США террористической организацией: ранее группа конгрессменов обратилась к госдепу с требованием объяснить, почему батальон ещё не был включен в список террористических группировок.
Хакасия-Информ 04:47
Автоспорт

Пилоты Renault дисквалифицированы из протокола Гран-при Японии, Квяту присуждено одно очко

Международная автомобильная федерация (FIA) исключила пилотов Renault Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола гонки Гран-при Японии.
RT на русском 16:33
Политика

Сноуден считает, что он «попал в ловушку», оказавшись в России

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в РФ, критически настроен по отношению к ее политике и считает, что, оказавшись в России, он "попал в ловушку" из-за аннулированного Соединенными Штатами паспорта.
ТАСС 15:31
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с главкомом «Сил демократической Сирии»

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в среду, 23 октября, провел по видеосвязи переговоры с главнокомандующим "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлумом Абдо.
Аргументы недели 16:02
Общество

В Росатоме прокомментировали сообщения о ввозе радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
Гаджеты

В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro

В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
UfacityNews.ru 16:14
Шоу-бизнес

Елизавета II убрала со стола фото принца Гарри и Меган Маркл

Источник издания в Букингемском дворце связывает пропажу снимка с поведением Меган Маркл и принца Гарри.
RuNews24.ru 10:45
Общество

Ученые объяснили причины симпатии женщин к психопатам

Женщины испытывают симпатию к «плохим парням» из-за их спокойного и уверенного поведения.
Вечерняя Москва вчера в 01:40
Политика

Король Саудовской Аравии отправил главу МИД в отставку

Известия 15:23
Наука

У древнейших тетрапод нашли хрящевой скелет и любовь к водному образу жизни

Одно из древнейших четвероногих, жившее 372 миллиона лет назад, вело преимущественно водный образ жизни.
N+1 12:32
Общество

Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
RT на русском 08:08
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Происшествия

Броневик протаранил автомобиль в Костроме

Бронемашина влетела в легковой автомобиль на дороге в Костроме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:35
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM 05:53
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Происшествия

СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД

Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 15:48
Происшествия

Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском

РИА Новости 15:05
Культура

Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов»

Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.
Народные новости вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное