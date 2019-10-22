Экономика

ИзвестияИзвестияРоссиян предупредили о росте цен на гречку

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ритейлеров. По словам представителя «Ашана», речь идет о росте цен на 20–25%.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.
Ведомости21 октября в 18:22

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В Челябинской области гречка стабильно дорожает

REGNUMвчера в 23:37

Гречка на грани нервного срыва

Ведомостивчера в 16:28

В зерновом союзе оценили сообщения о росте цен на гречку в России

RT на русскомвчера в 07:40

Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма

Московский Комсомолецвчера в 10:11

Без паники: эксперты советуют не спешить запасаться гречкой

Петербургский дневниквчера в 08:40

Эксперты заверили, что запасов гречки в России достаточно

ТАССвчера в 11:32

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБК21 октября в 19:33
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Футбол

Гол Черышева не помог «Валенсии» обыграть «Лилль»

Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев.
Газета.Ru 17:18
Общество

Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии

Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
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Российские стратеги прилетели в ЮАР

Вести.Ru 11:35
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Стоимость марсохода Mars 2020 может погубить другие миссии к Красной планете

AstroNews.ru 17:57
Космос

Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера

Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.
В городе R вчера в 15:59
Футбол

Вместимость «Газпром Арены» увеличат к финалу Лиги чемпионов

Генеральный директор петербургской «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о том, что вместимость стадиона к финалу Лиги чемпионов будет увеличена до 60 тысяч.
Петербургский дневник 06:04
Общество

Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Политика

Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента

Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Российская газета 17:28
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском 18:02
Политика

Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Политика

В Сочи президенты РФ и Египта обсудили возобновление авиасообщения

Совместная работа для возобновления авиасообщения продолжится, чтобы определить конкретные сроки, так как обе стороны в этом заинтересованы, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кубань 24 05:19
Армия и оружие

В Донбассе скончался боевик, участвовавший в обстрелах мирных жителей

В среду, 23 октября, в Донбассе скончался артиллерист Национальной гвардии Украины Антыков.
ИА Новороссия 16:20
Общество

Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
RT на русском 08:08
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Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней

Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.
RT на русском 16:35
Общество

В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

"Заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов из Германии абсолютно не соответствуют действительности и являются дезинформацией", - подчеркнули в компании.
Российская газета 15:18
Происшествия

В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым

Lenta.ru 08:24
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В Костроме БМД протаранила легковушку

Через несколько секунд БМД заносит, и она врезается в стоявшую в ожидании зеленого сигнала машину.
РИА Новости 13:20
Политика

Премьер Украины предупредил о проблемах с отоплением

Двумя неделями ранее Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства заявил, что Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор "по европейским правилам".
Газета.Ru 16:52
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Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
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Происшествия

СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде

Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК 18:03
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Макгрегор сравнил Усика с Тайсоном

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сравил украинского боксера Александра Усика с легендой бокса Майком Тайсоном, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 11:18
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Ученые СПбГУ обнаружили природные ГМО-растения

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На видео попало строительство ещё трёх кораблей Starship Илона Маска

Как ранее писал Лайф, бизнесмен недавно показал первый прототип Starship и опубликовал ролик, снятый изнутри космического корабля.
Life.ru 21 октября в 12:15
Армия и оружие

Российская военная полиция прибыла на турецко-сирийскую границу

Колонна российской военной полиции, в соответствии с сочинскими договоренностями Москвы и Анкары, прибыла в сирийский город Кобани на границе с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
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Общество

Туристка сделала снимок в музее и узнала, что у нее рак груди

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Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
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Глава Disney упрекнул Скорсезе за критику фильмов Marvel

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Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
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Онищенко поддержал запрет на продажу детского шампанского

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что после потребления детского шампанского ребенок начнет пить «недетское».
Ньюс-НН 09:45
Общество

Ученые выяснили, почему женщин привлекают психопаты

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