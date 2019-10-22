Экономика
ИзвестияРоссиян предупредили о росте цен на гречку
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ритейлеров. По словам представителя «Ашана», речь идет о росте цен на 20–25%.
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с чего всё началось
Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.Ведомости21 октября в 18:22
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Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма
Московский Комсомолецвчера в 10:11
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