Экономика

ИзвестияИзвестияРоссиян предупредили о росте цен на гречку

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ритейлеров. По словам представителя «Ашана», речь идет о росте цен на 20–25%.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.
Ведомости21 октября в 18:22

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Без паники: эксперты советуют не спешить запасаться гречкой

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Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБК21 октября в 19:33
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Лилль — Валенсия 1:1

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев забил гол «Лиллю» в матче Лиги чемпионов (1:0, второй тайм).
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Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что американский стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52H, появившийся на экранах радаров над Чёрным морем, был сопровождён российским истребителем Су-27.
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Общество

В Чехии вандалы осквернили памятник Красной армии

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Клуб: здоровью Ткачева ничего не угрожает, хоккеист останется в больнице

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В Костроме боевая машина столкнулась с легковушкой

Ехавшая на красный свет бронемашина БМД-2 в среду вечером столкнулась с легковым автомобилем на перекрестке в Костроме, сообщил ТАСС в ночь на четверг источник в экстренных службах региона.
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В ближайшее время будет решен вопрос о восстановлении авиарейсов между Россией и курортами Египта.
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Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

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Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
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