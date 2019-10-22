с чего всё началось

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ритейлеров. По словам представителя «Ашана», речь идет о росте цен на 20–25%.

Футбол Лилль — Валенсия 1:1 Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев забил гол «Лиллю» в матче Лиги чемпионов (1:0, второй тайм).

Армия и оружие Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились по Сирии Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров, которые продолжались более шести часов, смогли достигнуть ряда договоренностей по поводу ситуации, которая сегодня происходит на севере Сирии.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Наука Окситоцин может быть причиной гиперсексуальности Шведские ученые выяснили, что окситоцин может оказаться причиной развития патологически повышенного сексуального влечения (гиперсексуальности).

Общество Бюджет Якутии скорректирован в третий раз. В Ил Тумэне утвердили изменения его параметров Народные депутаты республики в ходе десятого пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) под председательством Петра Гоголева рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон о госбюджете на 2019 год, подготовленный правительством Якутии в связи с уточнением параметров главного финансового документа.

Хоккей Клуб: здоровью Ткачева ничего не угрожает, хоккеист останется в больнице Здоровью хоккеиста "Ак Барса" Владимира Ткачева, который получил тяжелую травму в матче КХЛ с магнитогорским "Металлургом", ничего не угрожает, но игрок останется в больнице Магнитогорска для дополнительного обследования, сообщается на странице казанского клуба в Twitter.

Авто Land Rover Defender получит люксовую версию Стало известно о том, что автомобиль Defender, который был представлен во Франкфурте на автосалоне, получит новую люксовую версию.

Происшествия В Костроме боевая машина столкнулась с легковушкой Ехавшая на красный свет бронемашина БМД-2 в среду вечером столкнулась с легковым автомобилем на перекрестке в Костроме, сообщил ТАСС в ночь на четверг источник в экстренных службах региона.

Происшествия Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Общество «Ъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка В пресс-службе Сбербанка заявили, что "таких утечек персональных данных клиентов не было", однако опрошенные изданием эксперты полагают, что база данных может быть настоящей, а информация выглядит относительно свежей.

Шоу-бизнес Опубликован неизвестный видеоролик с Юлией Началовой Пиар-менеджер Анна Исаева разместила в своем блоге личное видео с дня рождения дочери Юлии Началовой Веры.

Технологии Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.

Интернет В WhatsApp появилась новая важная функция В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.