Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агро-промышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты. Россияне могут столкнуться с подорожанием молочки уже в ноябре.
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Крыночная стоимость: бизнес предупредил о подорожании молочной продукции

Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.
Известиявчера в 17:01

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«Союзмолоко» предупредил о возможном росте цен на молочную продукцию

РИА Новости02:49

Названы причины возможного роста цен на молочную продукцию

РЕН ТВ00:43

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%

Известиявчера в 21:10

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Lenta.ruвчера в 22:20

«Известия»: молочная продукция может подорожать на 10%

ТАССвчера в 20:48

Главные новости к утру 30 сентября

Коммерсантъ00:00

Россиян предупредили о риске резкого скачка цен на молочные продукты

URA.Ruвчера в 19:21
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При пожаре в Иркутской области погибли две трехлетние девочки

ТАСС вчера в 22:31
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В России введут электронные права

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Газета.Ru 02:42
Политика

Саудовский принц объяснил, почему ПВО страны не отразили атаки на НПЗ

RT на русском 02:02
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Происшествия

Еще четверо напавших на пограничников рыбаков КНДР арестованы

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Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова впервые в карьере стала чемпионкой мира в прыжках с шестом.
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Индийский премьер-министр Нарендра Моди был впечатлен словами российского теннисиста Даниила Медведева после проигрыша испанскому сопернику Рафаэлю Надалю в финале турнира US Open.
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Газета.Ru 01:36
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РИА Новости вчера в 23:36
Политика

«Агора» попросила ООН разобраться с «конвейерным правосудием» в Москве

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Коммерсантъ 02:01
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
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Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
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Bethub.org вчера в 16:44
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Опубликован джейлбрейк для всех iOS-устройств с чипами от A5 до A11

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Происшествия

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Космос

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РИА Новости вчера в 17:44
Экономика

Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта

Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
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В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне

В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
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Россияне назвали субъективный порог бедности

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В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
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СМИ сообщили о появлении российского спецназа в Норвегии

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Борису Джонсону может грозить импичмент

Премьеру может грозить судебное разбирательство.
РЕН ТВ вчера в 13:22
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Жители столицы Калмыкии вышли на акцию с требованием отставки нового исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.
Росбалт вчера в 13:44
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru 28 сентября в 11:45
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