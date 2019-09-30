Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.

с чего всё началось

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агро-промышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты. Россияне могут столкнуться с подорожанием молочки уже в ноябре.

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Общество В России введут электронные права Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что вскоре россияне смогут показывать водительские удостоверения в гаджетах.

Происшествия Еще четверо напавших на пограничников рыбаков КНДР арестованы Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников в Японском море.

Фигурное катание Анжелика Сидорова завоевала золото ЧМ-2019 в прыжках с шестом Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова впервые в карьере стала чемпионкой мира в прыжках с шестом.

Теннис Премьер Индии восхитился речью теннисиста Медведева в финале US Open Индийский премьер-министр Нарендра Моди был впечатлен словами российского теннисиста Даниила Медведева после проигрыша испанскому сопернику Рафаэлю Надалю в финале турнира US Open.

Общество Определены самые здоровые российские регионы Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.

Политика Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).

Политика «Агора» попросила ООН разобраться с «конвейерным правосудием» в Москве Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчику ООН с просьбой оценить независимость судей и адвокатов в связи с судебными решениями, вынесенными в отношении участников демонстраций, состоявшихся в Москве летом этого года.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Футбол «Спартак» отправил Олега Кононова в отставку Под руководством белорусского тренера назначенного на пост московского клуба 12 ноября 2018 года, «Спартак» сыграл 27 матчей в РПЛ и сумел набрать лишь 54,32% очков от возможных.

Гаджеты Опубликован джейлбрейк для всех iOS-устройств с чипами от A5 до A11 Сегодня ИБ-исследователь, известный под псевдонимом axi0mX, опубликовал в открытом доступе джейлбрейк, подходящий практически для любых устройств Apple с чипами от A5 до A11, выпущенными между 2011 и 2017 годами.

Происшествия В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане "В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей", - рассказал собеседник агентства.

Космос Илон Маск рассказал о своей ракете Starship Ранее компания SpaceX уже провела успешные испытания прототипа корабля Starship: аппарат Starhopper поднимался на высоту 150 метров, а после этого совершал вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Экономика Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года.

Политика Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.

Происшествия В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.

Общество Россияне назвали субъективный порог бедности Российская семья живет в бедности, если доход одного ее члена ниже 12,5 тысячи рублей.

Авто УАЗ «Патриот» для армии остался без АКПП Отечественный автопроизводитель «УАЗ» получил ОТТС на две «армейские» модификации внедорожника «Патриот», которые будут поставляться по государственному оборонному заказу.

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.