Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.

с чего всё началось

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агро-промышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты. Россияне могут столкнуться с подорожанием молочки уже в ноябре.

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

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