Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на молочные продукты
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агро-промышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты. Россияне могут столкнуться с подорожанием молочки уже в ноябре.
Читать в источнике
Оценить484
с чего всё началось
Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
В Сети появился второй трейлер комедийного боевика «King’s man: Начало» режиссера Мэттью Вона.
Культуромания 03:48
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.
РБК 01:01
Происшествия
В США на дне озера нашли затонувший сто лет назад «корабль-призрак»
На озере Верхнее в Миннесоте, Соединенные Штаты Америки, обнаружено судно Hudson, затонувшее в далеком 1901 году.
Pravda.Ru 04:05
Армия и оружие
Армия России начала получать модернизированные танки Т-90М
Российские вооруженные силы уже получают современные танки Т-90М, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».
Коммерсантъ вчера в 22:42
Происшествия
В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
"В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 01:49
Общество
В России введут электронные права
Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что вскоре россияне смогут показывать водительские удостоверения в гаджетах.
Газета.Ru 02:42
Шоу-бизнес
Появилось видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
Появилось видео задержания с кокаином актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе».
Вечерняя Казань 02:35
Политика
Bloomberg: вероятная дочь Путина тайно встречалась с генетиками
Российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, где обсуждалась тема редактирования ДНК.
News.ru вчера в 13:52
Политика
В Конгрессе США планируют узнать о содержании бесед Трампа и Путина
Демократы США намерены узнать, о чем беседовал глава Белого дома Дональд Трамп с президентом России Владимиром Путиным.
Политическая Экспертиза 02:18
Политика
Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 28 сентября в 05:12
Политика
Константин Косачев: О переносе штаб-квартиры ООН
Полагаю, ни у кого не будет возражений, если Вашингтон вернется к ответственному поведению и перестанет делать ООН заложником своих собственных внешнеполитических игр.
Новостной фронт 03:18
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 03:38
Происшествия
Воспитанники оренбургского священника опровергли написание доноса
Воспитанники многодетного священника Николая Стремского из Оренбургской области, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетних, отрицают написание своими младшими сестрами доносов на отца, о которых ранее сообщили местные СМИ, говорится в заявлении воспитанников семьи Стремских, опубликованном на сайте Свято-Троицкой обители милосердия.
Взгляд.ру 03:27
Политика
Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ
Российская газета 03:52
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Чьи интересы лоббируют свердловские депутаты Госдумы. Исследование «Трансперенси»
Депутаты Госдумы от Свердловской области попали в группы интересов по самым различным направлениям, от ФСБ до медицинского лобби.
Znak.com 02:30
Шоу-бизнес
Ирина Нельсон заявила, что у них с Вячеславом Тюриным есть дети
Известная исполнительница Ирина Нельсон заявила поклонникам о том, что в браке с Вячеславом Тюриным у них имеются дети.
Актуальные Новости 03:20
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Кино
Мультфильм «Эверест» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 17:22
Политика
Пресс-служба иркутского губернатора отрицает его планируемую отставку
Опубликованная РБК информация о грядущей отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко не соответствует действительности, заявил ТАСС руководитель пресс-службы главы региона Павел Добродеев.
Коммерсантъ 02:34
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина написала завещание
Звезда легендарной группы "Мираж" певица Наталья Гулькина написала завещание из-за слухов о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 17:25
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Происшествия
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ
Сотрудники управления «М» ФСБ РФ, курирующие работу правоохранительных и следственных органов, задержали его прямо на выходе из СИЗО и водворили обратно, добившись возбуждения против «авторитета» уголовного дела по еще более тяжкой ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Коммерсантъ вчера в 18:00
Армия и оружие
Адмирал рассказал о самой мощной российской противокорабельной ракете
Экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев прокомментировал слова китайских СМИ о ракете «Гранит», а также рассказал о современной тактике ведения борьбы с авианосцами и кораблями охранения.
NewInform вчера в 11:25