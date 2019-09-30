Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агро-промышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты. Россияне могут столкнуться с подорожанием молочки уже в ноябре.
Читать в источнике
Комментировать836
с чего всё началось

Крыночная стоимость: бизнес предупредил о подорожании молочной продукции

Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Экономист оценил вероятность скачка цен на молоко

URA.Ru03:22

Названы причины возможного роста цен на молочную продукцию

РЕН ТВ00:43

Главные новости к утру 30 сентября

Коммерсантъ00:00

СМИ сообщили о риске подорожания молочной продукции

РИА Новостивчера в 23:37

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Lenta.ruвчера в 22:20

«Известия»: молочная продукция может подорожать на 10%

ТАССвчера в 20:48

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%

Известиявчера в 21:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
Кино

Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

В Сети появился второй трейлер комедийного боевика «King’s man: Начало» режиссера Мэттью Вона.
Культуромания 03:48
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.
РБК 01:01
Армия и оружие

Посольство назвало фейком появление российского спецназа в Норвегии

BFM.ru 03:24
Происшествия

В США на дне озера нашли затонувший сто лет назад «корабль-призрак»

На озере Верхнее в Миннесоте, Соединенные Штаты Америки, обнаружено судно Hudson, затонувшее в далеком 1901 году.
Pravda.Ru 04:05
Армия и оружие

Армия России начала получать модернизированные танки Т-90М

Российские вооруженные силы уже получают современные танки Т-90М, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».
Коммерсантъ вчера в 22:42
Происшествия

В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане

"В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 01:49
Общество

В России введут электронные права

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что вскоре россияне смогут показывать водительские удостоверения в гаджетах.
Газета.Ru 02:42
Шоу-бизнес

Появилось видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками

Появилось видео задержания с кокаином актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе».
Вечерняя Казань 02:35
Политика

Bloomberg: вероятная дочь Путина тайно встречалась с генетиками

Российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, где обсуждалась тема редактирования ДНК.
News.ru вчера в 13:52
Политика

В Конгрессе США планируют узнать о содержании бесед Трампа и Путина

Демократы США намерены узнать, о чем беседовал глава Белого дома Дональд Трамп с президентом России Владимиром Путиным.
Политическая Экспертиза 02:18
Политика

Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 28 сентября в 05:12
Космос

Российская частная компания планирует разработать космический грузовик

Известия 01:20
Политика

Константин Косачев: О переносе штаб-квартиры ООН

Полагаю, ни у кого не будет возражений, если Вашингтон вернется к ответственному поведению и перестанет делать ООН заложником своих собственных внешнеполитических игр.
Новостной фронт 03:18
Игры

Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд

Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 03:38
Происшествия

Воспитанники оренбургского священника опровергли написание доноса

Воспитанники многодетного священника Николая Стремского из Оренбургской области, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетних, отрицают написание своими младшими сестрами доносов на отца, о которых ранее сообщили местные СМИ, говорится в заявлении воспитанников семьи Стремских, опубликованном на сайте Свято-Троицкой обители милосердия.
Взгляд.ру 03:27
Политика

Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ

Российская газета 03:52
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика

Чьи интересы лоббируют свердловские депутаты Госдумы. Исследование «Трансперенси»

Депутаты Госдумы от Свердловской области попали в группы интересов по самым различным направлениям, от ФСБ до медицинского лобби.
Znak.com 02:30
Шоу-бизнес

Ирина Нельсон заявила, что у них с Вячеславом Тюриным есть дети

Известная исполнительница Ирина Нельсон заявила поклонникам о том, что в браке с Вячеславом Тюриным у них имеются дети.
Актуальные Новости 03:20
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Кино

Мультфильм «Эверест» стал лидером американского проката

Газета.Ru вчера в 17:22
Политика

Пресс-служба иркутского губернатора отрицает его планируемую отставку

Опубликованная РБК информация о грядущей отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко не соответствует действительности, заявил ТАСС руководитель пресс-службы главы региона Павел Добродеев.
Коммерсантъ 02:34
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина написала завещание

Звезда легендарной группы "Мираж" певица Наталья Гулькина написала завещание из-за слухов о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 17:25
Политика

Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Происшествия

Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ

Сотрудники управления «М» ФСБ РФ, курирующие работу правоохранительных и следственных органов, задержали его прямо на выходе из СИЗО и водворили обратно, добившись возбуждения против «авторитета» уголовного дела по еще более тяжкой ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Коммерсантъ вчера в 18:00
Армия и оружие

Адмирал рассказал о самой мощной российской противокорабельной ракете

Экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев прокомментировал слова китайских СМИ о ракете «Гранит», а также рассказал о современной тактике ведения борьбы с авианосцами и кораблями охранения.
NewInform вчера в 11:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное