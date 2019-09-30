Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агро-промышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты. Россияне могут столкнуться с подорожанием молочки уже в ноябре.
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Крыночная стоимость: бизнес предупредил о подорожании молочной продукции

Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Названы причины возможного роста цен на молочную продукцию

РЕН ТВ00:43

«Известия»: молочная продукция может подорожать на 10%

ТАССвчера в 20:48

Главные новости к утру 30 сентября

Коммерсантъ00:00

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Lenta.ruвчера в 22:20

СМИ сообщили о риске подорожания молочной продукции

РИА Новостивчера в 23:37

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%

Известиявчера в 21:10

Россиян предупредили о риске резкого скачка цен на молочные продукты

URA.Ruвчера в 19:21
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Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

РБК вчера в 09:40
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В РФ потушили все лесные пожары

Как отмечается, по состоянию на 30 сентября, 00.00 мск, на территории России нет действующих лесных пожаров.
Газета.Ru вчера в 18:10
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Коммерсантъ вчера в 22:42
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ТАСС 03:41
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РИА Новости вчера в 16:50
Общество

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РБК вчера в 14:22
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Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
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Гаджеты

33 модели устройства от Huawei и Honor получат Android 10

Известно, что с октября по декабрь разрабочики обновят 33 модели смартфонов и планшетов брендов Huawei и Honor.
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Происшествия

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Общество

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В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
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Находкинский городской суд заключил под стражу еще четверых рыбаков из КНДР, входивших в число напавших на сотрудников пограничной службы в Японском море, сообщили ТАСС в понедельник в суде.
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Футбол

Будущее «Спартака» зависит от того, есть ли решение по лету-2020

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Общество

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В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
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Алекс Родригес устроил вечеринку в честь помолвки с Дженнифер Лопес

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Bimru.ru вчера в 12:09
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Российская частная компания планирует разработать космический грузовик

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Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
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В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
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