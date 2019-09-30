Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на молочные продукты
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агро-промышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты. Россияне могут столкнуться с подорожанием молочки уже в ноябре.
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с чего всё началось
Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.Известиявчера в 17:01
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
РБК вчера в 09:40
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Российские вооруженные силы уже получают современные танки Т-90М, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».
Коммерсантъ вчера в 22:42
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Мосгорсуд приобщил к делу Павла Устинова видеозапись его задержания
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Политика
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Уоррен сделала эти замечания прямо перед тем, как осведомитель выступил с обвинением Трампа в угрозе приостановить военную помощь Украине, если ее правительство не расследует деятельность сына Байдена — Хантера, в период работы в совете директоров украинской газовой компании Burisma, где он зарабатывал до $50 000 в месяц.
Красная весна 28 сентября в 02:26
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Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
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Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
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РИА Новости вчера в 22:45
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33 модели устройства от Huawei и Honor получат Android 10
Известно, что с октября по декабрь разрабочики обновят 33 модели смартфонов и планшетов брендов Huawei и Honor.
UfaTime.ru 03:40
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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Происшествия
По делу о нападении на пограничников арестованы 10 рыбаков из КНДР
Находкинский городской суд заключил под стражу еще четверых рыбаков из КНДР, входивших в число напавших на сотрудников пограничной службы в Японском море, сообщили ТАСС в понедельник в суде.
ТАСС 01:49
Футбол
Будущее «Спартака» зависит от того, есть ли решение по лету-2020
Что касается «Динамо», то команда в кризисе, который можно сравнить с тем, что есть у красно-белых.
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Общество
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Lenta.ru 28 сентября в 06:27
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Интерфакс 03:59
Политика
Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ
Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco атаковали несколько беспилотников.
Российская газета 03:52
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Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Алекс Родригес устроил вечеринку в честь помолвки с Дженнифер Лопес
Напомним, что полгода назад пара влюбленных объявила о помолвке, однако вечеринку по этому поводу они устроили только сейчас.
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Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК вчера в 17:02
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Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
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Опубликован джейлбрейк для всех iOS-устройств с чипами от A5 до A11
Сегодня ИБ-исследователь, известный под псевдонимом axi0mX, опубликовал в открытом доступе джейлбрейк, подходящий практически для любых устройств Apple с чипами от A5 до A11, выпущенными между 2011 и 2017 годами.
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Шоу-бизнес
«Первый канал» определился, кто будет вести шоу «Пусть говорят»
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Авто
На аукцион выставили люксовые авто сына африканского диктатора
По информации ABC News, коллекция машин была изъята у Теодорина Обианга Нгемы, являющегося сыном президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого.
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Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
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Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
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