Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на молочные продукты
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агро-промышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты. Россияне могут столкнуться с подорожанием молочки уже в ноябре.
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с чего всё началось
Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
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Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией, об этом она сказала в интервью изданию "Левый берег".
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Рейтинг лучших смартфонов 2019 года по соотношению цена и функциональность 27 сентября опубликовало издание Business Insider.
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Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
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Коммерсантъ вчера в 20:27
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Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
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Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
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Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
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Суть событий 27 сентября в 05:58
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
С 1 октября сотрудникам федеральных бюджетных организаций, которые не попали в майские указы президента, поднимут зарплату.
Российская газета 28 сентября в 22:00
Происшествия
Пожарные эвакуировали почти 70 человек из горящего дома в Чите
Известия вчера в 23:21
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«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК вчера в 12:31
Происшествия
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Министр финансов правительства Забайкальского края Марина Кириллова и бывший глава регионального министерства территориального развития Виктор Паздников стали фигурантами уголовного дела о сокрытии налогов.
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РБК вчера в 14:22
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Известия 28 сентября в 02:14
Общество
В Новосибирске прошёл первый снег
Утром в понедельник, 30 сентября, в Новосибирске прошёл первый снег. С каждым днём температура всё ниже.
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Экономика
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В конце 2017 года предложенную Роскосмосом программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30
Религия
В РДК планируют поднять осеннее настроение людям почтенного возраста
В программе прозвучат любимые песни в исполнении Виктории Харловой, хора русской песни РДК, Анатолия Гришачёва, Татьяны Ясниковой и детского фольклорного коллектива "Сударушка".
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Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
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ТАСС вчера в 22:31
Происшествия
В лагере мигрантов на Лесбосе произошли пожар и беспорядки
РИА Новости вчера в 13:53
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Технологии
Банки тестируют новый способ платежей
Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".
РЕН ТВ вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Наследство после смерти Марка Захарова получит его дочь Александра
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Общество
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Работающих россиянок с детьми до 6 лет становится все больше — за 10 лет их число выросло с 62,8% до 67,1% от всех мам дошкольников.
Известия вчера в 20:52
Общество
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Церемония установила сразу два мировых рекорда: самая многонациональная свадьба и свадьба с самым большим количеством гостей.
Lenta.ru вчера в 21:28
Экономика
Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний
В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
Коммерсантъ 28 сентября в 19:39
Гаджеты
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