Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агро-промышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты. Россияне могут столкнуться с подорожанием молочки уже в ноябре.
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с чего всё началось

Крыночная стоимость: бизнес предупредил о подорожании молочной продукции

Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.
Известиявчера в 17:01

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«Известия» узнали о росте на 10% цен на молочную продукцию в ноябре

РБКвчера в 23:48

СМИ сообщили о риске подорожания молочной продукции

РИА Новостивчера в 23:37

Россиян предупредили о риске резкого скачка цен на молочные продукты

URA.Ruвчера в 19:21

«Известия»: молочная продукция может подорожать на 10%

ТАССвчера в 20:48

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%

Известиявчера в 21:10

Молочная продукция в России в ноябре может подорожать до 12%

Коммерсантъвчера в 21:25

Россиян предупредили о повышении цен на молочную продукцию

РЕН ТВвчера в 18:39
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Политика

Глава делегации Украины в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией

Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией, об этом она сказала в интервью изданию "Левый берег".
РИА Новости вчера в 21:18
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Назван рейтинг лучших смартфонов 2019 года

Рейтинг лучших смартфонов 2019 года по соотношению цена и функциональность 27 сентября опубликовало издание Business Insider.
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Политика

Путин освободил от уплаты НДФЛ отдельные категории россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

Шестеро напавших на пограничников РФ браконьеров из КНДР арестованы

Ранее информировали, что браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников в Японском море.
Газета.Ru вчера в 23:30
Экономика

Росстат упразднит всю статистическую отчётность

В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчётности и объединение системы сбора статистики.
News.ru вчера в 19:35
Технологии

«РИА Новости»: мошенники для звонков клиентам банков берут данные из баз ГИБДД, парковок и Росреестра

Для звонков клиентам российских банков мошенники используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах.
Коммерсантъ вчера в 20:27
Политика

Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель

Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери

У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Игры

Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд

Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Шоу-бизнес

Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду

Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий 27 сентября в 05:58
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика

Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги

С 1 октября сотрудникам федеральных бюджетных организаций, которые не попали в майские указы президента, поднимут зарплату.
Российская газета 28 сентября в 22:00
Происшествия

Пожарные эвакуировали почти 70 человек из горящего дома в Чите

Известия вчера в 23:21
Футбол

«Спартак» уволил главного тренера Кононова

«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК вчера в 12:31
Происшествия

В Забайкалье двух министров заподозрили в налоговом преступлении

Министр финансов правительства Забайкальского края Марина Кириллова и бывший глава регионального министерства территориального развития Виктор Паздников стали фигурантами уголовного дела о сокрытии налогов.
Известия 28 сентября в 08:28
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
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Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
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Общество

В Новосибирске прошёл первый снег

Утром в понедельник, 30 сентября, в Новосибирске прошёл первый снег. С каждым днём температура всё ниже.
ГТРК Новосибирск вчера в 23:15
Экономика

Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть

В конце 2017 года предложенную Роскосмосом программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30
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В РДК планируют поднять осеннее настроение людям почтенного возраста

В программе прозвучат любимые песни в исполнении Виктории Харловой, хора русской песни РДК, Анатолия Гришачёва, Татьяны Ясниковой и детского фольклорного коллектива "Сударушка".
Людиново.ру вчера в 12:36
Политика

Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
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Происшествия

При пожаре в Иркутской области погибли две трехлетние девочки

Девочки-близнецы погибли в результате пожара в частном жилом доме в поселке Табарсук Иркутской области.
ТАСС вчера в 22:31
Происшествия

В лагере мигрантов на Лесбосе произошли пожар и беспорядки

РИА Новости вчера в 13:53
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

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Банки тестируют новый способ платежей

Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".
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Наследство после смерти Марка Захарова получит его дочь Александра

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Общество

В России выросло число работающих мам с маленькими детьми

Работающих россиянок с детьми до 6 лет становится все больше — за 10 лет их число выросло с 62,8% до 67,1% от всех мам дошкольников.
Известия вчера в 20:52
Общество

Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда

Церемония установила сразу два мировых рекорда: самая многонациональная свадьба и свадьба с самым большим количеством гостей.
Lenta.ru вчера в 21:28
Экономика

Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний

В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
Коммерсантъ 28 сентября в 19:39
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Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы

Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.
Телеканал 360° 28 сентября в 06:49
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